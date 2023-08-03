Есть исключения: из какой буквы в украинском языке следует писать 'с днем рождения'

Украинцы часто путают правила написания некоторых поздравлений. Например, многие не знают, как правильно писать фразу "с днем рождения" – с прописной буквы или с строчной.

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Известный учитель языковед Александр Авраменко подробно объяснил нюансы. Согласно действующим правилам правописания день рождения не является государственным праздником или важной для общества датой, поэтому и слово "день" и слово "рождение" можно писать с строчной буквы.

Впрочем, если вы хотите проявить уважение к человеку, то "С Днем рождения" языковед советует писать с большой буквы. Но это касается только слова "день". Это особый стилистический прием, что подчеркнет уважительное отношение к личности.

Авраменко отметил, что лично он поздравляет друзей, родных или знакомых, используя второй вариант – "С Днем рождения". То есть можно писать оба варианта – это не будет ошибкой.

Кстати, чтобы пожелать успеха и счастливых обстоятельств часто используют фразу "бажаю удачі". Такая стилистическая конструкция может показаться калькой с русского. Есть ли слово "удача" в украинском и можно ли использовать такое пожелание – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие слова в украинском языке не нужно писать с прописной буквы.

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