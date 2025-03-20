Кто может получить отсрочку от мобилизации в апреле: названы все категории

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан призывают на военную службу. Некоторые категории украинцев могут получить отсрочку от мобилизации.

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Для получения права на отсрочку от мобилизации нужно подать соответствующее заявление в комиссию, которая действует при ТЦК и СП или воспользоваться приложением "Резерв+". Процесс предоставления отсрочки регламентирует постановление Кабинета министров № 560 от 16 мая 2024 года.

Согласно новым правилам мобилизации, военнообязанные украинцы, которые оформляли отсрочку через приложение "Резерв+" до 8 февраля 2025 года, должны снова зайти в приложение и обновить данные, чтобы продлить срок еще на три месяца. Если этого не сделать, отсрочка может быть утеряна.

Действующее законодательство говорит, отсрочка от службы в армии во время мобилизации предоставляется на период действия обстоятельства, на основании которого она была предоставлена. При этом каждые 90 дней в ТЦК и СП по месту прописки или фактического пребывания необходимо повторно предоставлять документы, подтверждающие право на отсрочку. Для продления отсрочки надо повторно обратиться с таким же перечнем документов, который подавался при ее оформлении впервые.

Для получения отсрочки онлайн, необходимо авторизироваться в "Резерв+" и отправить соответствующий запрос. Система проверит, имеете ли человека право на отсрочку. В случае одобрения, этот статус будет отображен в электронном военном документе.

Примечательно, что теперь территориальные центры комплектования будут тщательнее проверять нотариальные заявления на отсрочку по уходу за родными с инвалидностью. В ТЦК будут запрашивать информацию в государственных органах о возможных других родственниках, которые могут осуществлять уход.

В целом право на отсрочку от мобилизации имеют такие категории лиц:

– студенты и родители троих и более детей;

– родные пропавших без вести при особых обстоятельствах;

– граждане, лишенные личной свободы из-за вооруженной агрессии против Украины;

– мужчины, имеющие мать или отца с инвалидностью III группы;

– работники критических предприятий;

– работники, которые могут быть забронированы по месту работы;

– работники государственных органов;

– лица, имеющие семейные обстоятельства (родители, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей; лица, имеющие детей и являющиеся единственным попечителем из-за смерти или исчезновения другого родителя; те, кто ухаживает за нетрудоспособными родственниками или удерживает лиц с инвалидностью I или II группы);

– лица с инвалидностью или проблемами со здоровьем.

Напомним, во Львове местного жителя признали виновным в уклонении от мобилизации. В ходе судебного заседания он заявил, что не доверяет работникам ТЦК и СП и не хочет служить в Вооруженных силах из-за страха за жизнь.

Ранее сообщалось, что в Кременчуге Полтавской области мужчина выстрелил из травматического оружия в сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки. Инцидент произошел во время попытки проверить документы у военнообязанного.

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