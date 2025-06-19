Кто может получить бронь от мобилизации в июле: названы все категории

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, срок которой продлен до 6 августа 2025 года. В течение этого времени военнообязанные мужчины и в дальнейшем будут подлежать призыву в ряды Вооруженных Сил.

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В то же время в некоторых случаях возможно бронирование от мобилизации. Подробнее об условиях рассказывает OBOZ.UA.

Бронирование – это отсрочка, которая предоставляется на определенный срок (до 12 месяцев) работникам предприятий, компаний, учреждений или организаций, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороноспособности страны.

Порядок бронирования работников регулируется постановлением Кабинета Министров Украины №76 от 27 января 2023 года "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по бронированию военнообязанных на период мобилизации и на военное время".

Кто может получить бронирование в июле 2025 года

Как отметил юрист, основными условиями для бронирования являются:

– актуализированные военно-учетные данные;

– отсутствие в розыскных базах;

– официальная заработная плата от 20 тысяч гривен.

По словам адвоката Романа Симутина, в комментарии СМИ, сейчас подход к бронированию работников претерпел изменения, например, если раньше мобилизованных не включали в общее число сотрудников, подлежащих бронированию на предприятии, то теперь этот принцип пересмотрен.

"Сейчас на предприятиях, если там работает 60 рабочих и мобилизовали, например, 10 человек – бронируется уже 30 работников. Они вошли в общую массу – военнообязанные и мобилизованные. То есть 50% от 60 работников – 30 мужчинам дают бронь от мобилизации", – подчеркнул Симутин.

Стоит отметить, что для получения брони от призыва человек должен быть трудоустроен на предприятии или государственном учреждении, которое соответствующее министерство признало критически важным для функционирования страны.

Напомним, большинство военнообязанных мужчин и призывников с 18 до 60 лет не имеют возможности выезжать за границу во время военного положения. Однако есть ряд исключений, речь идет, в частности, о забронированных работниках.

Как сообщал OBOZ.UA, наличие бронирования от мобилизации работник может самостоятельно проверить в приложении "Резерв+". Кроме того, предприятие может предоставить военнообязанному справку с портала Дия о бронировании: этот документ стоит носить с собой, чтобы показать по требованию работников ТЦК и СП.

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