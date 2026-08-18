Отсрочка для студентов с 1 сентября в Украине: будут ли изменения и чего ждать

С началом нового учебного года студентам, аспирантам и другим обучающимся предстоит учесть обновленные процедуры оформления и продления отсрочки от мобилизации. Правительство зафиксировало ключевые изменения в прохождении всех необходимых процедур.

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Основной акцент делается на цифровую проверку данных и сокращение сроков действия документов. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины № 978 от 29 июля 2026 года.

Отсрочка только на один семестр

Ключевая новация касается сроков предоставления отсрочки. Если ранее право на нее действовало дольше, то теперь документ выдается строго на один семестр продолжительностью не более шести месяцев. После завершения семестра статус потребуется обновлять.

Чтобы претендовать на отсрочку в новом учебном году, необходимо соблюдение четырех ключевых условий:

Данные в ЕГЭБО: Информация из Единой государственной электронной базы по вопросам образования становится главным и окончательным подтверждением статуса студента.

Форма обучения: Право на отсрочку сохраняют только те, кто учится на дневной или дуальной форме.

Последовательность образования: Каждое последующее образование должно быть строго выше предыдущего уровня, например, бакалавриат – магистратура – аспирантура.

Первичность: Уровень образования должен получаться впервые. Второе высшее образование права на отсрочку не дает.

Автоматическая сверка реестров и отмена отсрочки

Государство переходит на автоматическую проверку данных между реестрами. Если электронная система обнаружит, что основания для отсрочки исчезли, например, произошло отчисление или перевод на заочную форму, отсрочка аннулируется в течение семи дней.

При изменении основания для отсрочки студент обязан подать соответствующее заявление в ТЦК и СП. На период принятия решения комиссией предыдущая отсрочка продолжит действовать.

Прохождение медкомиссии и проверка документов

На период действия отсрочки военнообязанные студенты не направляются на прохождение военно-врачебной комиссии. Исключения возможны только в двух случаях: личное добровольное желание студента пройти ВВК, а также подписание контракта на службу в ВСУ.

До начала занятий всем студентам следует лично проверить свой военно-учетный документ, в том числе в электронных реестрах, и убедиться в наличии актуальной отметки о действующей отсрочке и корректных данных в базе ЕГЭБО.

Напомним, в социальных сетях распространяются панические слухи о том, что с 1 сентября 2026 года все военнообязанные в Украине автоматически потеряют бронирование от призыва. Поводом для тревоги стало постановление Кабинета Министров № 692.

Также OBOZ.UA сообщал, что правительство, вероятно, пока не будет приостанавливать бронирование военнообязанных через приложение Дія, хотя ранее именно такой сценарий активно обсуждался во время подготовки реформы. Кабинет министров решил отложить этот вопрос, а все предыдущие планы по приостановке онлайн-сервиса на данный момент утратили актуальность.

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