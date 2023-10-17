Сьогодні ми обговоримо тему, яка залишатиметься актуальною в Україні, доки триває війна - мобілізацію. З моменту початку повномасштабної війни наш президент видав Указ №69/2022 "Про загальну мобілізацію", яким оголошується проведення загального призову. Мене звати Анастасія Мокренко, я юрист, і в цій статті ми розглянемо детально статтю 23 Закону про звільнення від мобілізації.

Звільнені від мобілізації можуть бути такі категорії осіб:

чоловіки віком старше 60 років,

громадяни, які не можуть бути призвані на військову службу (непридатні),

громадяни, що мають законне право на відстрочення від мобілізації.

Існують ряд обставин, за яких можна отримати відстрочку від мобілізації, включаючи сімейні обставини, стан здоров'я, отримання освіти, продовження професійної діяльності, а також звільнення від мобілізації по броні підприємства.

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Розглянемо кожен випадок окремо.

Відстрочка від мобілізації по сімейним обставинам

На неї можуть претендувати:

Жінки та чоловіки, які доглядають за трьома або більше дітьми віком до 18 років, Особи, які виховують дитину (дітей) віком до 18 років без батька/матері дитини, Батьки або особи, які надають опіку дитині з інвалідністю віком до 18 років, Особи, що юридично є опікунами дітей, які не мають батьків, до досягнення повноліття, Жінка/ чоловік, що виховує дитину до 18 років при умові, що чоловік/жінка цієї людини вже знаходиться в українському війську по мобілізації, Вагітні жінки, Особи, в яких близькі родичі загинули або пропали безвісти під час виконання заходів щодо національної безпеки країни.

Відстрочка від мобілізації за станом здоров’я викликає найбільше питань.

У серпні 2023 року Міністерство оборони скоротило перелік медичних станів, які раніше вважалися непридатними для військової служби. Ця зміна означає, що деякі військовозобов'язані, які раніше були визнані непридатними через медичні причини, тепер можуть бути мобілізовані. До цих пір існував перелік хвороб, з якими не брали до армії або видавали відстрочку від військової служби. Проте зараз деякі хвороби з цього переліку були виключені. Давайте розглянемо ці зміни ближче.

З якими хворобами тепер можуть мобілізувати?

Пацієнти, які одужали від туберкульозу Особи з вірусними гепатитами, у яких функції печінки не порушені значно Особи з ВІЛ у безсимптомному стані Хворі на захворювання крові, включаючи анемію, порушення згортання крові, геморагічні стани, саркоїдоз, імунодефіцит, хвороби селезінки, які мають незначні порушення функцій органів Особи з захворюваннями ендокринної системи, такими як захворювання щитоподібної залози (за винятком новоутворень), цукровий діабет, порушення функцій ендокринних залоз, порушення обміну речовин, ожиріння, ліпоматоз з незначними порушення Особи зі легкими короткочасними проявами розладів психіки, такими як деменція, амнестичні синдроми, розлади особистості та поведінки Пацієнти з невротичними хворобами, які виникають внаслідок стресу та соматоформними розладами Особи з повільно прогресуючими захворюваннями центральної нервової системи Пацієнти з епізодичними та пароксизмальними розладами, за винятком епілепсії, такі як мігрень, синдроми головного болю, хронічний посттравматичний головний біль, ішемічні напади, порушеннями сну.

Повний перелік "протипоказань" до призову знаходиться на офіційних сторінках Міноборони.

У червні 2023 року Верховна Рада України прийняла закон, який вносить зміни до деяких законодавчих актів стосовно військової служби під час воєнного стану. Зміни встановлюють, що особи, які мають члена родини з інвалідністю, можуть бути звільнені від призову на службу під час мобілізації.

Це стосується осіб, які мають дружину чи чоловіка з інвалідністю I чи II групи; одного з батьків або батьків дружини/чоловіка з інвалідністю I і II групи за умови, що відсутні інші працездатні особи, які відповідно до закону повинні їх утримувати.

Відстрочка від мобілізації для отримання освіти

Застосовуються для таких випадків навчання:

у школах та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання до 21 року

у ВНЗ з денною формою навчання

у навчальних закладах, де здійснюється підготовка духовних осіб на середньому або вищому рівні з денною формою навчання

під час проходження стажування в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі, незалежно від наявності або відсутності виробничої діяльності під час цього стажування у ВНЗ

Можливість продовження професійної діяльності під час мобілізації залишається для медичних працівників, вчителів та поліцейських.

Основне!

Звільнення (відстрочення) від мобілізації + зняття із військового обліку – це тимчасово!

ПЕРІОД дії відстрочки від мобілізації залежить від причини відстрочки (доки вони існують), наприклад, до досягнення однією з ваших дітей 18-річного віку, до закінчення строку бронювання та інше.

Також важливо зазначити, що особи, які отримали відстрочку від мобілізації, можуть бути призвані, якщо добровільно вирішать мобілізуватися у військо.

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