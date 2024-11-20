Несколько недель назад я публично обращался к правоохранителям по поводу деятельности в Украине банды наглых киберпреступников и шантажистов, которая, очевидно, имеет "крышу" в определенных структурах и своеобразное влияние в политических кругах.

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Никакой реакции не последовало.

Хотя напомню, что эти люди не только дискредитируют политиков – начиная с председателя ВР Руслана Стефанчука и заканчивая лично мной, но и занимаются рэкетом бизнеса.

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…

Чому їх досі не взяли за зябра? Я не знаю.

Мабуть, комусь таке дуже вигідно.

Проте зараз журналісти Hromadske оприлюднили розслідування, котре у будь-якій цивілізованій країні мало б ефект вибуху інформаційної бомби.

Там є про все.

І як під прикриттям патріотичних лозунгів, вони травлять всіх, хто перетинає кордон (хоча при цьому самі вештаються паризькими люксовими готелями з пакунками Louis Vuitton), і як підробляють документи ВЛК.

Коли покидьки, що остаточно втратили людську подобу, розповідають про свою захмарну любов до країни, це завжди нестерпно гидотно.

Та дещо хочеться окремо підкреслити. На чолі цієї банди стоїть екскерівник ОП Андрій Богдан, котрий явно їх усіх координує.

При цьому, зважаючи на бездіяльність правоохоронців, він, вочевидь, отримав на те карт-бланш – із можливістю в подальшому повернутися в політичне життя.

Інших пояснень у мене немає.

…

Неофіційно.

Дивіться, хлопчаки, я ж вам казав, що вас дістануть з під землі ?У Парижі, Відні, Монако.Будь-де.

За рідних, близьких, друзів, за мою покійну матір вам не буде спокою до кінця вашого жалюгідного життя.

Тому повторюю ще раз: це – лише початок.

…

І так. Мені ту "картину" Джокер теж дарував.

Але у моєму кабінеті вона отримала певний апгрейд.

Страшенно символічний.