Кто хорошо отдохнет: гороскоп для всех знаков зодиака на 29 августа

В субботу, 29 августа, ожидается спокойный день. Луна в знаке Рыб благоприятствует быстрым покупкам и домашним делам. Отношения с близкими будут радостными и ободряющими.

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Сегодня идеальное время, чтобы позаботиться о здоровье и красоте, пишет Vogue.pl. Вечером стоит отдохнуть и побаловать себя. Свидания и различные встречи будут удачными. Мы сможем избежать забот и восстановить силы. Что звезды приготовили каждому знаку зодиака, читайте в гороскопе.

Овен

Расслабьтесь и не ожидайте слишком многого от людей. Это время для небольшой уборки, а также для серьезных размышлений о личных делах. Вы сосредоточитесь на личностном развитии и планировании дел на будущее. Доверяйте интуиции, она будет сильной. Что бы вы ни решили, вы сможете придерживаться своего решения.

Телец

Воплотите свои мечты в жизнь и наслаждайтесь выходными. Сходите на выставку, покушайте что-нибудь вкусное или отправьтесь в небольшое путешествие. Вам удастся расслабиться и насладиться жизнью. День также благоприятен для искусства и творчества. Если вы планируете изменения в интерьере своего дома, отложите тяжелую работу на потом. Сейчас просто обдумайте, как вы это сделаете.

Близнецы

Вас ждет приятный день, но вы можете чувствовать себя более нерешительными и сонливыми. Позаботьтесь о своём здоровье и красоте, а сложные задачи отложите на потом. После обеда стоит встретиться с друзьями или прогуляться. Родным и соседям не давайте чрезмерных обещаний.

Рак

Сегодня вас ждет беззаботный отдых. У вас появятся амбициозные идеи. Прислушивайтесь к своей интуиции, развивайтесь и будьте открыты для перемен. Подумайте, что нового вы можете сделать или как изменить свои привычки. Вы способны достичь невозможного. День благоприятный для прогулок, веселья, игр и занятий хобби. Свидания будут удачными.

Лев

Не берите на себя слишком много. Сегодня позаботьтесь о своём здоровье и комфорте. Суббота располагает к отдыху, поэтому не начинайте генеральную уборку. Не стоит встречаться с людьми, которые любят говорить о своих проблемах. Кто-то может пригласить вас на выставку, концерт или спектакль.

Дева

Сегодня избегайте изнурительных дел. Позаботьтесь о своем здоровье и комфорте. День располагает к отдыху, а не к уборке. Избегайте встреч с людьми, которым нравится говорить о своих проблемах. Венера в секстиле благоприятствует искусству, поэтому вы даже можете попасть на выставку или концерт.

Весы

У вас будет много положительной энергии. Проведите день активно. Стоит прогуляться, заняться йогой или другими физическими упражнениями. День также благоприятный для успешных поездок и путешествий. Одиноким Весам стоит сделать первый шаг. Свидания будут удачными, а вы будете готовы к флирту.

Скорпион

Доверяйте своей интуиции и предчувствиям. Вы разгадаете различные тайны. Поговорите с кем-нибудь доброжелательным. Этот день способствует выяснению различных давних недоразумений. Вы почувствуете, что ситуация под контролем, и вам не нужно так сильно волноваться.

Стрелец

Вас ждет спокойный день. Обсудите с кем-нибудь интересные события, в которых вы недавно участвовали. Это вдохновит вас на размышления и обучение. Сегодня вы также можете найти решение профессиональных вопросов и проблем. У вас появится неплохая идея по поводу заработка.

Козерог

Вы сможете отдохнуть от своих забот. Вы сосредоточитесь на развлечениях, и у вас не будет недостатка в идеях на выходные. Утром вы займетесь домашними делами и найдете потерянные вещи. Днем встретьтесь с друзьями или сходите на прогулку. Вам повезет, а люди будут доброжелательны.

Водолей

Утром кто-то может напомнить вам о невыполненных домашних делах. Не стоит жаловаться, лучше поскорее справьтесь с этими обязанностями. А во второй половине дня вы сможете встретиться с друзьями. У вас неожиданно возникнут хорошие идеи, но воплотите вы их в жизнь чуть позже. Будьте позитивны и верьте в себя, и ваш день будет успешным.

Рыбы

Сегодня возможны неожиданные ситуации. Не бойтесь хвастаться своими успехами, и вы привлечёте к себе людей. Ваш опыт поможет другим преодолеть трудности и будет полезен. День также благоприятный для различных творческих мероприятий. Будьте оптимистами и отдыхайте так, как вам хочется.

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