Кто ест грибы в лесу: список животных вас удивит. Фото и видео

Грибами любят полакомиться не только люди, но и животные, которые нередко создают конкуренцию грибникам. Среди жителей лесов, которые добавляют этот продукт в свой рацион, есть как хищники, так и травоядные, а также всеядные животные.

Питаются грибами не только крупные животные, но и небольшие слизни, комары и насекомые. Интересно, что звери могут есть и те грибы, которые для человека являются ядовитыми. OBOZ.UA подробнее разобрался в том, какие животные потребляют грибы и почему они это делают.

Кто из животных ест грибы

Прежде всего стоит отметить, что грибы могут есть как дикие животные, так и домашние. Их любят лоси, олени, кабаны, грызуны, зайцы, медведи, а также более мелкие существа, такие как слизни, насекомые и даже ежи, которые могут есть грибы при недостатке другой пищи.

Некоторые животные используют грибы не только как пищу, но и как лекарство от паразитов.

Так, например, лось, если на его пути попадется поляна мухоморов, обязательно съест несколько штук. Для него это профилактическое средство от вредителей. А благородный олень ест березовую губку и плютей бурый.

Кабаны едят много видов грибов, но больше всего любят боровики и подосиновики. Своим пятаком они могут распознать грибной аромат на большом расстоянии, даже под большим слоем опавших листьев.

Для ежей грибы – это провизия для голодных времен, их они могут собирать впрок. Обычно еж предпочитает насекомых, также может полакомиться ящерицами, лягушками и даже змеями.

Заяц среди грибов по вкусовым качествам предпочитает подберезовики, а в случае их отсутствия ищет молодые сморчки.

Большими любителями грибов являются белки, которая употребляет в пищу более 45 их видов, отдавая предпочтение подосиновикам, трюфелям и маслятам. Они не только едят их в сыром виде, но и заготавливают на зиму, развешивая на ветках или подсушивая на пнях.

Мыши и другие грызуны питаются сыроежками, подберезовиками и другими грибами.

Кроме крупных животных, грибами питаются слизни, комары и насекомые. Они любят полакомиться шляпками неядовитых грибов. А жук-навозник часто ест ножки подберезовиков или белого гриба.

Мухоморы едят лоси, лисы, сороки и медведи. Они, как предполагают ученые, лечатся ими от глистов. Также мухоморы едят коровы.

Как сообщал OBOZ.UA, в лесах Украины можно встретить немало польских грибов (Imleria badia), которые легко узнать по темно-коричневым шапкам и цилиндрическим ножкам. Это съедобные грибы, которые ценятся многими грибниками за выраженный приятный вкус.

