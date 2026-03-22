Кровь застывает в жилах: букблогер назвала триллер, который затмит ваш разум

Известная в соцсетях букблогерка, которая любит триллеры, поделилась одним из них, который действительно выделялся среди других, ведь настолько шокировал ее, что она не могла перестать говорить о нем и рекомендовать его другим книголюбам.

Микаэла, которая публикует сообщения в социальных сетях под ником @whatmichaelareads, в своем новом видео в Instagram рассказала о книге "Умереть, пытаясь" Элеоноры Баркер-Уайт.

По ее словам, одно ее название уже звучит так, будто заставляет вас отчаянно перелистывать страницы, пока не будет написано последнее слово. Микаэла призналась, что эта книга оказалась совсем другой, чем она ожидала.

Сюжет книги

В аннотации говорится: "Жутко увлекательный психологический триллер о рисках, на которые мы идем, и их смертельные последствия...".

Главный герой – парень по имени Адам, и его жизнь только что развалилась, потому что жена бросила его ради другого мужчины.

Когда он учился в колледже, он играл с друзьями, используя стеклянный кубик. Адам и его друзья таким образом принимали важные решения – задавали вопросы к кубику, и в зависимости от результата, следовали подсказке.

Итак, отчаянно пытаясь вернуть себе контроль над своей жизнью, Адам снова начал использовать кубик. И, как вы можете себе представить, дела идут не очень хорошо.

Микаэла описала его как "настоящий психологический триллер", сказав, что он "оставит вас в тревоге", и вы "будете листать страницы, не зная, куда это заведет".

