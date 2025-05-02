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Кровь, цвет и неприятный запах: как правильно выбрать свежее мясо для шашлыка, чтобы не отравиться

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
183
Кровь, цвет и неприятный запах: как правильно выбрать свежее мясо для шашлыка, чтобы не отравиться

Мясо – главный продукт при приготовлении шашлыка. И очень важно – правильно его выбрать и знать на что обратить внимание при выборе. 

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Редакция FoodOboz делится полезными советами, на что обратить внимание при выборе мяса для шашлыка. 

Мясо со специями

Охлажденное мясо, не замороженное 

Кулинары советуют не выбирать парное мясо(особенно говядина), поскольку получится мясо жестким и невкусным. Чтобы отличить охлажденное мясо от замороженного и размороженного, нужно нажать на него пальцем: мясо должно быть упругим. А если это размороженное мясо, у него будет более интенсивный цвет и красный мясной сок.

Как правильно выбрать мясо для шашлыка

Запах

Запах свежего мяса ни в коем случае не должен быть неприятным. Если хотя бы чуть-чуть веет затхлостью, сыростью, химией, гнилью, не покупайте его!  

Внешний вид

Обращайте обязательно внимание на внешний вид мяса, по-настоящему свежее охлажденное мясо всегда сухое, но при этом оно слегка блестит и все равномерного цвета. Если вы увидели хоть одно темное пятно, для шашлыка такое мясо не подходит.

Мясо для шашлыка

Кровь

На мясе не должно быть крови или сока с кровью, обязательно прикоснитесь к мяса, если оно влажное – скорее всего оно накачано водой и химическими растворами.

Мясо без крови

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