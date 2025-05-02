Кровь, цвет и неприятный запах: как правильно выбрать свежее мясо для шашлыка, чтобы не отравиться

Мясо – главный продукт при приготовлении шашлыка. И очень важно – правильно его выбрать и знать на что обратить внимание при выборе.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами, на что обратить внимание при выборе мяса для шашлыка.

Охлажденное мясо, не замороженное

Кулинары советуют не выбирать парное мясо(особенно говядина), поскольку получится мясо жестким и невкусным. Чтобы отличить охлажденное мясо от замороженного и размороженного, нужно нажать на него пальцем: мясо должно быть упругим. А если это размороженное мясо, у него будет более интенсивный цвет и красный мясной сок.

Запах

Запах свежего мяса ни в коем случае не должен быть неприятным. Если хотя бы чуть-чуть веет затхлостью, сыростью, химией, гнилью, не покупайте его!

Внешний вид

Обращайте обязательно внимание на внешний вид мяса, по-настоящему свежее охлажденное мясо всегда сухое, но при этом оно слегка блестит и все равномерного цвета. Если вы увидели хоть одно темное пятно, для шашлыка такое мясо не подходит.

Кровь

На мясе не должно быть крови или сока с кровью, обязательно прикоснитесь к мяса, если оно влажное – скорее всего оно накачано водой и химическими растворами.

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