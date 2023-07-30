Идеология современного русского фашизма – рашизм, уже 20 лет господствующего и одурманивающего российское общество, во многом также опирается на свою православную мифологию, по которой вроде бы носителями истинного христианства среди восточных славян являются русские. Однако это полная чушь. Ещё в 1990 году согласно церковным книгам, верующих православных в Украине было больше, чем в России. То есть население РФ более чем в три раза численнее украинского, а православных верующих людей меньше. Это свидетельствует о массовой непричастности русского народа к христианству, потому что в стране было очень мало православных церквей, где местные люди могли бы молиться или принять веру Христа. Особенно в сельских районах. Это чисто русское название – деревня, то есть село, не имеющее церкви, что по украинской традиции полная дикость. Только с приходом к власти Владимира Путина Кремль понял, что не сможет реализовать свою империалистическую политику без православной составляющей. По всей стране начали массово строиться церкви, а Московский патриархат получил полную государственную поддержку, хотя, согласно конституции, государство и церковь в России разделены.

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Желание Москвы породниться с украинцами носит исключительно прагматический характер: покорить большой славянский народ и захватить огромные богатые ресурсами территории. Поэтому Кремль ещё со второй половины 18 в. постоянно говорит, что Киевское государство Русь было общим для трех народов: русских, украинцев и белорусов, при этом себя выставляя на первое место. Однако Киев был центром первой славянской государственности ещё в конце 5-го века, когда славян на территории современной России вообще не было, куда они приходят только через 250-300 лет с территории современной Польши. То есть регионы, заселённые современными россиянами, и захваченные Киевским государством Русь, никогда не были этнически близки с древними украинцами, которые сформировались как народ между Днепром и Карпатами. Также совершенно лживо утверждение о происхождении церкви Московского патриархата от первых христиан в Киеве и Руси. Русь была крещена в 988 году, что на 160 лет раньше от первого упоминании Москвы, которая первоначально носила название Кучково, от её владельца по фамилии Кучка. А сегодня ровно 1035 лет как крещение принял Киев и славянское население вокруг него, которое со временем начало себя называть украинцами. Ключевым событием стала церемония массового крещения жителей Киева в июле 988 года. В результате Русь получила статус христианского государства. Официальная церковь оформилась в Киевскую митрополию Вселенского патриархата. Однако первым христианским проповедником, достигшим территории будущей Руси в 1-м в. н.э., считается апостол Андрей Первозванный. Он благословил горы, где теперь стоит Киев, поставил крест на месте нынешнего Андреевского собора, и предвещал городу, который должен был здесь появиться, торжество новой веры и светлое христианское будущее. Вторым легендарно известным миссионером на землях Руси был ученик апостола Петра, римский папа Климент I, побывавший здесь между 90 и 100 годами н. э. Как оппозиционер к римскому язычеству, он был сослан в конце I в. н. э. в каменоломни Херсонеса в Крыму, где он потерпел мученическую смерть за пропаганду христианского вероучения.

Важным основанием для крещения Киевского государства стала просьба византийского императора Василия II о военной помощи в 987 г. Великий Киевский князь Владимир согласился направить войска Василию II при условии, что император отдаст ему в жены свою сестру Анну. Тогда Василий II выдвинул встречное условие о том, что Владимир должен креститься вместе со всем народом Руси. Владимир согласился и направил Василию II 6 тыс. воинов и параллельно совершил поход на Херсонес (славянское название Корсунь, сейчас в пределах Севастополя). После брака Владимир вернул Корсунь Византии, но забрал оттуда мощи святого Климента, а также иконы и священников. Прибыв в Киев, на следующий день, киевляне были торжественно крещены в водах Днепра. В правление князя Владимира была создана подчинённая Константинопольскому патриархату Киевская митрополия. Этот день сейчас празднуется как День государственности Украины.

На севере Руси, где жило финно-угорское население и пришли славяне из Польши (современные россияне), новую религию встретили враждебно. Князь Владимир послал крестить Новгород огромное войско, чтобы унять сопротивление. В 1020-х и 1070-х годах в северо-восточных окрестностях Руси происходили антихристианские восстания. В XII веке в регионе Москвы-реки погиб от рук язычников христианский миссионер, монах Кукша. Местные жители после 988 года ещё 200 лет выступали против христианских священников. Поэтому Владимир Путин является прямым потомком участников антихристианских выступлений. Он и сейчас себя ведёт как невежда и подлец, а не как христианин.