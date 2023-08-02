Кратковременные грозы на фоне жары до +33 градусов: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 3 августа

Погода в Украине в четверг, 3 августа, будет пасмурной в некоторых регионах. Ночью в большинстве центральных, северный и южных областей ожидаются местами кратковременные дожди.

Видео дня

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра в Facebook. По данным синоптиков, днем дожди с грозами будут на крайнем западе и востоке страны.

В других регионах осадков не прогнозируют. Ветер в четверг будет западного и юго-западного направления, 3-8 метра в секунду.

Температура воздуха днем по Украине будет колебаться от +25 до +30 градусов, на Одесщине столбики термометров поднимутся до +33.

В столичном регионе 3 августа будет переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. В Киевской области температура ночью +13..+18 градусов, днем +25..+30. В Киеве ночью +16..+18, днем от +27 до +29.

В западных регионах температура днем +27..+30 градусов, ночью +15..+13. Дожди с грозами возможны в Волынской и Львовской областях. На севере и в центре столбики термометров будут показывать от +26 до +30 градусов. На востоке будет влажно, температура днем +29..+31, ночью +18..+20.

В Николаевской и Херсонской областях, а также в Крыму днем будет +29..+31 градус. В Одесской области +30..+33.

Также синоптики предупредили об опасных метеорологических явления. К концу суток 2 августа с удержанием ночью 3 августа в западных и северных областях грозы – I уровень опасности, желтый.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале августа в Украине будет переменчивая погода – грозовые дожди будут чередоваться с солнечными днями. Также в первые дни месяца по всей территории страны ожидается жаркая погода.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!