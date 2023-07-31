Жара до +34, но с 'сюрпризами': синоптики дали прогноз на начало августа в Украине. Карта

В начале августа в Украине будет переменчивая погода – грозовые дожди будут чередоваться с солнечными днями. Также в первые дни месяца по всей территории страны ожидается жаркая погода.

Видео дня

В некоторых областях столбики термометров поднимутся до +34. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Во вторник, 1 августа, в половине областей ожидаются дожди с грозами. Осадки вероятны в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Черкасской областях. Также в дожди пройдут в этот день в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Винницкой областях.

В других регионах будет сухая погода с переменной облачностью. Температура воздуха поднимется до +30…+32 на юге и востоке страны. В центральных регионах прогнозируется 27-29 градусов тепла. На западе Украине будет преимущественно солнечно, а воздух прогреется до +24…+26 градусов.

В среду, 2 августа, дожди пройдут в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Ривненской и Волынской областях. Несмотря на обильные осадки, температура не претерпит существенных изменений – в течения дня ожидается 24-26 градусов тепла.

В других областях осадков не предвидится. Почти по всей территории Украины в этот день ожидается повышение температуры. Даже в северных регионах, в том числе в Киеве, столбики термометров покажут до +30 градусов. В центральных и восточных областях будет 27-30 градусов тепла. Самая сильная жара будет в южных областях – до +32 градусов.

В четверг, 3 августа, небольшой дождь возможен в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ривненской и Волынской областях. Также осадки вероятны в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

На остальной территории Украины будет преимущественно солнечно. Температурные показатели не претерпят существенных изменений по сравнению с предыдущих днем. На западе прогнозируется 27-29 градусов тепла. В центральных и северных регионах воздух прогреется до +29. До 32 градусов жары синоптики прогнозируют на юге и востоке Украины.

В пятницу, 4 августа, дожди вернутся на запад Украины – по всех регионах ожидаются осадки и 25-27 градусов тепла. В других областях будет солнечно и жарко.

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Полтавской областях синоптики прогнозируют жару до +34 градусов. В Киеве в этот день также будет жарко. Столбики термометров поднимутся до +32 градусов.

Как писал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, в августе 2023 погода порадует украинцев солнцем и жарой, однако будет хватать и дождей с грозами. Последний месяц лета будет похож на июль.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!