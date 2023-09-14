Кратковременные грозы и похолодание до +28: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 14 сентября
В Украину идут дожди с грозами. Кроме того, украинцы столкнутся с похолоданием.
Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр. В Киеве ночью дождя не ожидается, днем будет кратковременный.
Синоптики сообщают, что ночью в Украине не будет существенных осадков, кроме восточных и юго-восточных областей. Прогнозируются кратковременные дожди, грозы.
Ветер будет юго-восточный, в западных областях – северо-западный, скоростью 7-12 м/с.
Что касается температуры, то ночью она будет держаться в диапазоне +9....+14 градусов, а днем – +23..+26.
В Киеве будет переменно облачная погода. Температура ночью опустится до +12...+14, а днем поднимется до +24...+26.
Также синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине.
"В Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, грозы. I уровень опасности, желтый", – сообщают они.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023-го вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.
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