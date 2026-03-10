Красный уровень опасности: Землю накрыла мощная магнитная буря

10 марта планета продолжает находиться под действием мощной магнитной бури уровня 3,5. Это может повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Однако уже начиная с 11 марта геомагнитная ситуация должна стабилизироваться.

Видео дня

Об этом говорится в прогнозе от Meteoagent. Отмечается, что прогноз обновляется по мере поступления данных от спутников, поэтому показатели в течение дня могут меняться.

Магнитные бури 10 марта

Так, 10 марта геомагнитная активность достигла уровня 3,5, ее в графике отражает К-индекс, который применяется для обозначения интенсивности магнитных бурь. Фиксируется солнечная вспышка уровня С2. В целом солнечные вспышки по мощности делятся на пять классов: A, B, C, M и X, где каждый следующий класс отражает десятикратное увеличение исходящей энергии.

Резонанс Шумана 10 марта высокий, красного уровня. Резонанс Шумана – это явление возникновения стоячих электромагнитных волн сверхнизкой частоты в замкнутом пространстве между поверхностью Земли и ионосферой, его часто называют "электромагнитным пульсом Земли".

Как влияют на организм человека магнитные бури

Во время геомагнитных бурь атмосфера Земли становится менее плотной, что вызывает изменения давления, похожие на резкую смену погоды. Это может влиять на организм человека, в частности на сердечно-сосудистую систему, а также на активность головного мозга.

Советы для метеозависимых людей

Врачи советуют придерживаться определенных правил, чтобы улучшить самочувствие во время магнитных бурь.

Следить за прогнозом погоды. Это поможет подготовиться к возможным изменениям в организме.

Увеличить физическую активность повседневной жизни. Это улучшит кровообращение и повысит общий тонус организма.

Соблюдать режим сна. Стараться ложиться и просыпаться в одно и то же время.

Полезно питаться. Добавить в пищу витамины и минералы, потреблять достаточное количество жидкости.

Как писал OBOZ.UA, Землю накроет магнитная буря красного уровня.

Также мы писали, когда будут магнитные бури в марте 2026.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!