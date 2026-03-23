'Красный' уровень опасности: ученые предупредили о сильной магнитной буре

Неделя в Украине начнется с сильной магнитной бури. В понедельник, 23 марта ожидается "красный" уровень опасности.

Видео дня

По данным приложения Meteoagent, в понедельник К-индекс, который отражает уровень геомагнитной активности, достигнет 6 баллов. Это свидетельствует о том, что в этот день солнечная активность может значительно повлиять на самочувствие.

По прогнозам специалистов, уже на следующий день активность начнет спадать. 24 марта К-индекс составит 4 балла. Следовательно, ожидается "желтый" уровень. В среду, 25 марта этот показатель составит 3,7 баллов, что соответствует "зеленому" уровню.

Наиболее уязвимыми к таким условиям являются метеозависимые люди, лица с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, люди с хроническими мигренями, нарушениями сна и нервными расстройствами, а также пожилые люди и беременные женщины.

Во время магнитных бурь возможны головные боли и мигрени, ощущение слабости, быстрая усталость, проблемы со сном, головокружение, тошнота, колебания давления, боль в сердце, раздражительность и трудности с концентрацией. Также иногда обостряются хронические болезни.

Как улучшить самочувствие: советы врачей

Медики советуют в такиедни употреблять меньше кофеина и алкоголя, избегать чрезмерных физических нагрузок и стрессовых ситуаций.

Чтобы легче перенести период повышенной геомагнитной активности, специалисты рекомендуют соблюдать режим сна, пить достаточно воды, чаще бывать на свежем воздухе, проветривать помещение. Также, по возможности, можно принимать контрастный душ и сбалансировано питаться, добавляя в рацион овощи, фрукты и продукты, богатые витаминами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!