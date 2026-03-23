Без осадков, но ночью холодно: синоптики рассказали, чем удивит погода 23 марта. Карта

Украинский гидрометеорологический центр обнародовал прогноз погоды в Украине на 23 марта. В большинстве регионов ожидается переменная облачность без осадков, при этом ночью температура местами опустится до морозных значений.

Прогноз появился на официальной странице Укргидрометцентра в Facebook. Синоптики уточнили, что ветер будет переменных направлений, а в отдельных регионах усилится.

В сообщении говорится: "Переменная облачность. Без осадков".

Синоптики обращают внимание на достаточно контрастную температуру в течение суток. Ночью в части областей еще сохраняется легкий мороз, но днем воздух быстро прогревается. Это, кстати, типичный переходный период для конца марта, когда весна уже чувствуется, но зима еще напоминает о себе.

И все же в целом день обещает быть спокойным. Без дождя, без резких изменений, разве что ветер в некоторых регионах может быть более ощутимым.

Температура и ветер

По всей территории Украины прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений со скоростью 3–8 м/с, но на юге и востоке он будет северо-восточным и сильнее – 7–12 м/с.

Температура ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 8–13 градусов тепла. В южных областях теплее: ночью 2–7 градусов тепла, днем 10–15.

На Киевщине также без осадков и с переменной облачностью. Ветер останется слабым, 3–8 м/с. Температура по области ночью от 3 градусов тепла до 2 мороза, днем 8–13 тепла. В Киеве ночью ожидается 0–2 градуса тепла, днем 10–12.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

