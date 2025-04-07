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Крабовый салат по-новому с оригинальным продуктом: вкус блюда удивит
Самые вкусные и простые салаты – те, которые приготовлены из свежих овощей и заправлены домашним майонезом, сметаной, маслом. А для более сытных блюд, добавляйте к овощам морепродукты, сыр, мясо, рыбу, крабовые палочки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с капустой, луком и огурцами.
Ингредиенты:
- свежая капуста
- твердый сыр
- крабовые палочки
- огурец
- лучок
- майонез
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко капусту, крабовые палочки брусками.
2. Огурцы кружочками, лук мелко.
3. Заправьте майонезом и можно есть!
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