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Крабовый салат по-новому с оригинальным продуктом: вкус блюда удивит

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
888
Крабовый салат по-новому с оригинальным продуктом: вкус блюда удивит

Самые вкусные и простые салаты – те, которые приготовлены из свежих овощей и заправлены домашним майонезом, сметаной, маслом. А для более сытных блюд, добавляйте к овощам морепродукты, сыр, мясо, рыбу, крабовые палочки.

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Легкий салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с капустой, луком и огурцами. 

Ингредиенты: 

  • свежая капуста
  • твердый сыр
  • крабовые палочки
  • огурец
  • лучок
  • майонез

Способ приготовления: 

1. Порежьте мелко капусту, крабовые палочки брусками.

Ингредиенты для салата

2. Огурцы кружочками, лук мелко.

Приготовление салата

3. Заправьте майонезом и можно есть!

Готовый салат

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