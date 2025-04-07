Крабовый салат по-новому с оригинальным продуктом: вкус блюда удивит

Самые вкусные и простые салаты – те, которые приготовлены из свежих овощей и заправлены домашним майонезом, сметаной, маслом. А для более сытных блюд, добавляйте к овощам морепродукты, сыр, мясо, рыбу, крабовые палочки.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с капустой, луком и огурцами.

Ингредиенты:

свежая капуста

твердый сыр

крабовые палочки

огурец

лучок

майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту, крабовые палочки брусками.

2. Огурцы кружочками, лук мелко.

3. Заправьте майонезом и можно есть!

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