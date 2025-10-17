Крабовый салат "Мечта": рецепт легкого блюда для праздничного стола

Крабовые палочки – самый простой ингредиент для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Еще из них получится вкусная и легкая намазка.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек и морковью по-корейски.

Ингредиенты:

крабовые палочки 400 г

корейская морковь 500 г

яйца 4 шт

твердый сыр 150 г

майонез

Способ приготовления:

1. Нарежьте брусками крабовые палочки, добавьте морковь, сыр тертый, майонез.

2. Всего хорошо перемешайте.

