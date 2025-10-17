УкраїнськаУКР
Крабовый салат "Мечта": рецепт легкого блюда для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Рецепт блюда

Крабовые палочки – самый простой ингредиент для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Еще из них получится вкусная и легкая намазка.

Крабовый салат "Мечта": рецепт легкого блюда для праздничного стола

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек и морковью по-корейски. 

Ингредиенты:

  • крабовые палочки 400 г
  • корейская морковь 500 г
  • яйца 4 шт
  • твердый сыр 150 г
  • майонез

Способ приготовления:

1. Нарежьте брусками крабовые палочки, добавьте морковь, сыр тертый, майонез.

Крабовый салат "Мечта": рецепт легкого блюда для праздничного стола

2. Всего хорошо перемешайте.

Крабовый салат "Мечта": рецепт легкого блюда для праздничного стола

