Крабовый салат "Мечта": рецепт легкого блюда для праздничного стола
Крабовые палочки – самый простой ингредиент для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Еще из них получится вкусная и легкая намазка.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек и морковью по-корейски.
Ингредиенты:
- крабовые палочки 400 г
- корейская морковь 500 г
- яйца 4 шт
- твердый сыр 150 г
- майонез
Способ приготовления:
1. Нарежьте брусками крабовые палочки, добавьте морковь, сыр тертый, майонез.
2. Всего хорошо перемешайте.
