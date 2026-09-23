Корзины для белья уже не в моде: простое решение, которое полностью изменит вид ванной комнаты

Корзина для белья может занимать немало места в небольшой ванной комнате и при этом нарушать гармонию интерьера. Альтернативой ей может стать закрытый шкафчик, внутри которого предусмотрено место для грязного белья.

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Такой вариант позволяет скрыть вещи от посторонних глаз и одновременно использовать пространство, которое обычно остается незадействованным. OBOZ.UA рассказывает все, что нужно знать.

Чем заменить корзину для белья

Как отмечает издание, современным решением для хранения грязного белья может стать закрытый шкафчик. На первый взгляд он выглядит как обычный предмет мебели, однако за фасадом скрывается специальное место для белья.

Таким образом можно спрятать носки, полотенца и другие вещи, которые обычно находятся в открытой корзине. Кроме того, шкафчик не перекрывает доступ к другим предметам в ванной комнате.

Где установить шкафчик

Настенный монтаж позволяет использовать пространство, которое обычно остается незадействованным. Это особенно актуально для небольших ванных комнат, где каждый свободный сантиметр имеет значение.

Такой шкафчик можно установить не только в ванной. Он также подойдет для спальни, гардеробной или прихожей.

На столешнице шкафчика можно разместить косметику или другие мелочи. Таким образом, один предмет мебели может одновременно скрывать грязное белье и использоваться для хранения необходимых вещей.

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