Короткая прическа, которая сделает вас моложе: идеально подходит для женщин старше 50 лет

Удачно подобранная короткая прическа может полностью изменить ваш внешний вид и сделать вас моложе. Особенно эффектно смотрятся стрижки, придающие легкость, объём и естественную динамику.

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Также важно подобрать длину и форму прически в соответствии с чертами лица и типом волос. Что именно нужно попросить у парикмахера, чтобы добиться омолаживающего эффекта, пишет OBOZ.UA.

Короткие прически могут сделать вас моложе и красиво подчеркнуть ваши черты лица. Одной из самых популярных является стрижка "боб", которая открывает множество возможностей. Она может заканчиваться до подбородка или быть немного длиннее. Также есть варианты с челкой, асимметричные и волнистые прически.

Стоит подобрать их в соответствии с вашим типом лица и предпочтениями. Боб может иметь омолаживающий эффект, поскольку визуально поднимает и подчеркивает черты лица, а правильно подобранная стрижка придает легкость и свежесть.

Еще один очень популярный вариант – пикси, очень короткая стрижка, которая открывает шею и лицо.

Также стоит поэкспериментировать и выбрать прическу, которая подходит к вашему цвету кожи. Вы можете выбрать классическую стрижку пикси с челкой, рваной вариант или стрижку пикси с удлиненной макушкой.

Эта прическа обладает омолаживающим эффектом, поскольку она открывает шею и лицо, делая черты более четкими, а все лицо выглядит мягче и здоровее.

OBOZ.UA предлагает узнать секреты подбора стрижки для разных типов лица.

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