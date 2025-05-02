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"Конвертики" из лаваша с вкусной начинкой для перекуса: рецепт оригинального блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
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Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить очень вкусное и сытное блюдо для завтрака или перекуса, идеальной основой будет лаваш. А приготовить из него можно трубочки, конвертики с разными начинками, а также запеканки.

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Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных конвертиков из лаваша, с сыром, ветчиной и томатами.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • твердый сыр
  • ветчина
  • томат
  • болгарский перец
  • специи, зелень
  • 1-2 ст.л сметаны
  • лаваш

Способ приготовления: 

1. Для начинки: в миске соединяем натертый сыр, нарезанную ветчину (у меня была куриная), томат и сладкий перец. Добавляем любимую зелень, 1-2 ст. л. сметаны, специи и все тщательно перемешиваем.

Начинка для лаваша

2. Лаваш нарезаем на полоски шириной 10 см, на край выкладываем начинку и формируем конвертики. 

Приготовление блюда

3. Разогрейте масло на сковороде и обжариваем конвертики с двух сторон. А можно просто запечь в духовке, но тогда нужно смазать их сверху взбитым яйцом и посыпьте кунжутом.

Сколько жарить конвертики

4. Готовьте в духовке при 180-190°С 12-15 минут.

Готовое блюдо

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