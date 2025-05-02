"Конвертики" из лаваша с вкусной начинкой для перекуса: рецепт оригинального блюда за 10 минут
Если вы хотите приготовить очень вкусное и сытное блюдо для завтрака или перекуса, идеальной основой будет лаваш. А приготовить из него можно трубочки, конвертики с разными начинками, а также запеканки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных конвертиков из лаваша, с сыром, ветчиной и томатами.
Ингредиенты:
- твердый сыр
- ветчина
- томат
- болгарский перец
- специи, зелень
- 1-2 ст.л сметаны
- лаваш
Способ приготовления:
1. Для начинки: в миске соединяем натертый сыр, нарезанную ветчину (у меня была куриная), томат и сладкий перец. Добавляем любимую зелень, 1-2 ст. л. сметаны, специи и все тщательно перемешиваем.
2. Лаваш нарезаем на полоски шириной 10 см, на край выкладываем начинку и формируем конвертики.
3. Разогрейте масло на сковороде и обжариваем конвертики с двух сторон. А можно просто запечь в духовке, но тогда нужно смазать их сверху взбитым яйцом и посыпьте кунжутом.
4. Готовьте в духовке при 180-190°С 12-15 минут.
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