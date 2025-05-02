"Конвертики" из лаваша с вкусной начинкой для перекуса: рецепт оригинального блюда за 10 минут

Если вы хотите приготовить очень вкусное и сытное блюдо для завтрака или перекуса, идеальной основой будет лаваш. А приготовить из него можно трубочки, конвертики с разными начинками, а также запеканки.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных конвертиков из лаваша, с сыром, ветчиной и томатами.

Ингредиенты:

твердый сыр

ветчина

томат

болгарский перец

специи, зелень

1-2 ст.л сметаны

лаваш

Способ приготовления:

1. Для начинки: в миске соединяем натертый сыр, нарезанную ветчину (у меня была куриная), томат и сладкий перец. Добавляем любимую зелень, 1-2 ст. л. сметаны, специи и все тщательно перемешиваем.

2. Лаваш нарезаем на полоски шириной 10 см, на край выкладываем начинку и формируем конвертики.

3. Разогрейте масло на сковороде и обжариваем конвертики с двух сторон. А можно просто запечь в духовке, но тогда нужно смазать их сверху взбитым яйцом и посыпьте кунжутом.

4. Готовьте в духовке при 180-190°С 12-15 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: