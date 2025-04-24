"Конвертики" из лаваша с сырно-грибной начинкой: готовятся на сковороде 2 минуты
Лаваш – универсальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также запеканок и даже легких десертов, шаурмы. Лаваш при этом готовится очень просто в домашних условиях и очень быстро.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных "конвертиков" из лаваша, с сыром и грибами.
Ингредиенты:
- Лаваш
- Шампиньоны 350 г
- Лук 1 шт.
- Приправа грибная по вкусу
- Сливочный творог 1 ст.л.
- Сыр 150 г
- Зелень любая
Способ приготовления:
1. Обжарьте лук на капле растительного масла до золотистого цвета. К луку добавляем нарезанные грибы, а также специи. Перемешиваем и готовим на среднем огне, пока почти вся жидкость не испарится, но следите, чтобы грибы не пригорели.
2. После добавляем сливочный творог для нежности, перемешиваем и забираем с плиты.
3. Лаваш разрезаем пополам, на один край кладем сыр, зелень и грибную начинку, сворачиваем и обжарьте на сухой сковороде до готовности.
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