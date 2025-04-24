"Конвертики" из лаваша с сырно-грибной начинкой: готовятся на сковороде 2 минуты

Лаваш – универсальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также запеканок и даже легких десертов, шаурмы. Лаваш при этом готовится очень просто в домашних условиях и очень быстро.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных "конвертиков" из лаваша, с сыром и грибами.

Ингредиенты:

Лаваш

Шампиньоны 350 г

Лук 1 шт.

Приправа грибная по вкусу

Сливочный творог 1 ст.л.

Сыр 150 г

Зелень любая

Способ приготовления:

1. Обжарьте лук на капле растительного масла до золотистого цвета. К луку добавляем нарезанные грибы, а также специи. Перемешиваем и готовим на среднем огне, пока почти вся жидкость не испарится, но следите, чтобы грибы не пригорели.

2. После добавляем сливочный творог для нежности, перемешиваем и забираем с плиты.

3. Лаваш разрезаем пополам, на один край кладем сыр, зелень и грибную начинку, сворачиваем и обжарьте на сухой сковороде до готовности.

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