УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Конвертики" из лаваша с сырно-грибной начинкой: готовятся на сковороде 2 минуты

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
231
Рецепт блюда

Лаваш – универсальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также запеканок и даже легких десертов, шаурмы. Лаваш при этом готовится очень просто в домашних условиях и очень быстро.

Видео дня
"Конвертики" их лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных "конвертиков" из лаваша, с сыром и грибами.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Лаваш
  • Шампиньоны 350 г
  • Лук 1 шт.
  • Приправа грибная по вкусу
  • Сливочный творог 1 ст.л.
  • Сыр 150 г
  • Зелень любая

Способ приготовления:

1. Обжарьте лук на капле растительного масла до золотистого цвета. К луку добавляем нарезанные грибы, а также специи. Перемешиваем и готовим на среднем огне, пока почти вся жидкость не испарится, но следите, чтобы грибы не пригорели.

Начинка для блюда

2. После добавляем сливочный творог для нежности, перемешиваем и забираем с плиты.

Приготовление закуски

3. Лаваш разрезаем пополам, на один край кладем сыр, зелень и грибную начинку, сворачиваем и обжарьте на сухой сковороде до готовности.

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: