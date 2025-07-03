Консервированные кабачки по-корейски на зиму: самый простой рецепт вкусной закуски
Кабачки по-корейски – лучшая закуска на зиму. Для пикантного вкуса добавьте специи, а также морковь и сладкий перец.
Редакция FoodOboz делится рецептом консервированных кабачков по-корейски, с паприкой и чили.
Ингредиенты:
- Чеснок 1 головка
- Сахар 100 г
- Сладкий перец 300 г
- Паприка 0.5 ч. л.
- Морковь 250 г
- Растительное масло 100 мл
- Кабачок 1.5 кг
- Соль 1 ч. л.
- Черный молотый перец 0.5 ч. л.
- Кориандр 0.25 ч. л.
- Лавровый лист 2 шт.
- 9% столовый уксус 100 мл
- Порошок перца чили 0.25 ч. л.
Способ приготовления:
1. Овощи натрите, чеснок мелко нарежьте. Выложите в салат чеснок, по 0,5 ч. л. черного молотого перца и паприки, по 0,25 ч. л. порошка чили и молотого кориандра, лавровые листья, отправьте в салат. Вместо предлагаемого набора пряностей можете использовать готовую приправу для моркови по-корейски.
2. Положите в кабачки 1 ст. л. соли и 100 г сахара, влейте 100 мл 9% уксуса и столько же растительного масла. Тщательно перемешайте салат и оставьте при комнатной температуре на 3 часа для выхода сока.
3. После разложите по пол-литровым банкам. Прикройте их ошпаренными крышками и установите в широкую и низкую кастрюлю, дно которой устлано сложенным вдвое полотенцем.
4. Влейте в кастрюлю теплую воду, чтобы она покрыла банки до плечиков. Доведите воду на среднем огне до кипения. Убавьте пламя и стерилизуйте салат 20 минут. Горячие банки извлеките из кастрюли и сразу герметично закройте. Салат остудите не укутывая, спрячьте в кладовку.
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