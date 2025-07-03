Консервированные кабачки по-корейски на зиму: самый простой рецепт вкусной закуски

Кабачки по-корейски – лучшая закуска на зиму. Для пикантного вкуса добавьте специи, а также морковь и сладкий перец.

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Редакция FoodOboz делится рецептом консервированных кабачков по-корейски, с паприкой и чили.

Ингредиенты:

Чеснок 1 головка

Сахар 100 г

Сладкий перец 300 г

Паприка 0.5 ч. л.

Морковь 250 г

Растительное масло 100 мл

Кабачок 1.5 кг

Соль 1 ч. л.

Черный молотый перец 0.5 ч. л.

Кориандр 0.25 ч. л.

Лавровый лист 2 шт.

9% столовый уксус 100 мл

Порошок перца чили 0.25 ч. л.

Способ приготовления:

1. Овощи натрите, чеснок мелко нарежьте. Выложите в салат чеснок, по 0,5 ч. л. черного молотого перца и паприки, по 0,25 ч. л. порошка чили и молотого кориандра, лавровые листья, отправьте в салат. Вместо предлагаемого набора пряностей можете использовать готовую приправу для моркови по-корейски.

2. Положите в кабачки 1 ст. л. соли и 100 г сахара, влейте 100 мл 9% уксуса и столько же растительного масла. Тщательно перемешайте салат и оставьте при комнатной температуре на 3 часа для выхода сока.

3. После разложите по пол-литровым банкам. Прикройте их ошпаренными крышками и установите в широкую и низкую кастрюлю, дно которой устлано сложенным вдвое полотенцем.

4. Влейте в кастрюлю теплую воду, чтобы она покрыла банки до плечиков. Доведите воду на среднем огне до кипения. Убавьте пламя и стерилизуйте салат 20 минут. Горячие банки извлеките из кастрюли и сразу герметично закройте. Салат остудите не укутывая, спрячьте в кладовку.

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