Кому повезет в любви, а кому – в работе: гороскоп на 25 мая

Понедельник, 25 мая, будет активным и довольно благоприятным днем для общения, новых знакомств и финансовых вопросов. Астрологи отмечают, что больше всего повезет Весам, Водолеям и Близнецам.

Также этот день хорошо подходит для работы, личных встреч и восстановления старых контактов, утверждают в The Kit. В то же время некоторым знакам стоит быть спокойнее и избегать конфликтов с близкими.

Овен

Сегодня ваши слова будут иметь особую силу. Вы сможете убедить других в своей правоте, успешно провести переговоры или получить поддержку в важном деле. В то же время астрологи советуют внимательнее относиться к мнению партнеров и коллег. Вечером полезно избегать споров и больше слушать собеседников.

Телец

Для Тельцов день станет благоприятным в финансовой сфере. Разговоры о деньгах, повышении или новых источниках дохода могут завершиться успешно. Астрологи советуют не отказываться от перспективных предложений даже если они будут казаться неожиданными. Вечером придется сосредоточиться на работе и бытовых вопросах.

Близнецы

Близнецов ждет один из самых приятных дней недели. Общение, романтические знакомства и дружеские встречи принесут хорошее настроение. День хорошо подходит для вечеринок, прогулок и творческих занятий. Также возможны новости, которые положительно повлияют на ваши планы в ближайшее время.

Рак

Ракам захочется больше спокойствия и домашнего уюта. Венера в вашем знаке делает вас особенно привлекательными для окружающих, однако сегодня вы вряд ли будете стремиться быть в центре внимания. Астрологи советуют посвятить время семье, бытовым делам и отдыху.

Лев

Для Львов день станет благоприятным для социальной активности. Новые знакомства, встречи с друзьями и работа в команде принесут хорошие результаты. Вы легко найдете общий язык даже с теми, с кем раньше возникали недоразумения. Вечером возможны важные разговоры или неожиданные новости.

Дева

Солнце и Меркурий помогут Девам в профессиональных вопросах. Вы сможете привлечь внимание руководства или получить полезный совет от авторитетного человека. Также это хороший день для наведения порядка в документах, финансах и рабочих делах. Вечером стоит внимательнее отнестись к расходам.

Весы

Весы сегодня будут иметь преимущество над другими знаками благодаря Луне в вашем знаке. День благоприятен для путешествий, обучения и новых знакомств. Вы будете чувствовать себя уверенно и легко привлекать внимание окружающих. Астрологи советуют воспользоваться шансом для перемен или новых начинаний.

Скорпион

Несмотря на в целом позитивный день, Скорпионам будет непросто сдерживать эмоции. Возможны раздражение или конфликты по пустякам. В то же время финансовые вопросы и переговоры по совместному имуществу будут складываться удачно. Вечером вам захочется уединения и покоя.

Стрелец

Стрельцам день принесет активное общение и новые возможности в личной жизни. Романтические знакомства или неожиданный флирт могут заметно поднять настроение. Также это хорошее время для встреч с друзьями и совместных планов. Не забывайте находить время для отдыха.

Козерог

Козерогам придется выбирать между работой и отдыхом, ведь день одинаково благоприятен для обеих сфер. Вы сможете достичь хороших результатов в профессиональных делах, а также найти время для развлечений и спорта. Особенно удачно будет складываться общение с близкими и детьми.

Водолей

Для Водолеев понедельник станет одним из лучших дней недели. Вас ждут приятные встречи, вечеринки, празднования и новые впечатления. День хорошо подходит для путешествий, творчества и активного отдыха. Астрологи советуют не сидеть дома и больше общаться с людьми.

Рыбы

Рыбам сегодня захочется изменить атмосферу вокруг себя. Некоторые будут заниматься домашними делами или ремонтом, а другие отправятся на встречи и прогулки. День будет благоприятным для семейных разговоров и решения давних бытовых вопросов. Вечером возможен приятный сюрприз от близкого человека.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

