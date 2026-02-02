Кому из знаков зодиака повезет на этой неделе больше всего: гороскоп на 2-8 февраля

С наступлением февраля, который является одним из самых астрологически напряженных месяцев всего 2026 года, вы можете чувствовать вдохновение для серьезных изменений или же оказаться на грани выгорания. Это, по крайней мере частично, эффект от того, что февраль начался с драматического полнолуния в фиксированном огненном знаке Льва, который подчеркивает потребность в большем лидерстве, смелости и творческом самовыражении.

Видео дня

В то же время, в течение этой недели, 2-8 февраля, несколько ключевых планет, приносящих изменения, перейдут в новые позиции: Уран завершит свою ретроградность в фиксированном земном знаке Тельца, двигаясь вперед впервые с сентября 2025 года, принося с собой неожиданные изменения и шокирующие прорывы. А Меркурий перейдет в Рыбы, переменчивый водный знак, заставляя интуицию, эмоции, эмпатию и исцеление взять верх над рациональным мышлением и общением, пишет OBOZ.UA.

Однако для четырех знаков зодиака эта неделя станет трамплином, которым открывает двери к новым достижениям.

Телец

Во вторник, 3 февраля, Уран, планета радикальных изменений и революции, завершит свое почти пятимесячное ретроградное движение в вашем знаке, что оповестит о последнем путешествии мятежной планеты вперед в вашем первом доме личности. В свою очередь, у вас есть огромная возможность с этого момента до 25 апреля изменить свое место в этом мире. Кроме изменений, которые вы все еще хотите попробовать, вы почувствуете прилив желания выйти на самостоятельный путь и освободиться от всего устаревшего или обыденного в вашей жизни, что вас сдерживает, будь то подход к работе, домашней жизни или ваши ближайшие романтические отношения. А в воскресенье, 8 февраля, ваша планета-управитель, ориентированная на отношения Венера, в вашем десятом доме карьеры столкнется с Ураном, приглашая вас к инновациям, мозговому штурму и, возможно, занять позицию, которая посылает ударные волны через творческий проект или связь с руководством или коллегой.

Лев

Учитывая, что в течение последних нескольких недель в вашем седьмом доме партнерства происходит так много активных действий, этот момент может послужить напоминанием о том, что вы заслуживаете большего. Это потому, что, хотя полнолуние в вашем знаке приходится на воскресенье, перед рабочей неделей, оно будет иметь резонансный эффект, который вы будете чувствовать в течение большей части этой недели, усиливая ваши эмоции, чувствительность и желание сделать заботу о себе главным приоритетом. Этот месяц завершает все, что вы начали примерно 24 июля 2025 года во время новолуния во Льве, но он также знаменует собой начало, которое идет рядом с растущей потребностью защитить вашу типично жизнерадостную, ориентированную на действия, страстную энергию. А во вторник, когда Уран будет двигаться вперед после пятимесячного ретроградного движения в вашем десятом доме карьеры, вы наконец сможете увидеть захватывающие изменения, которые повлияют на ваш профессиональный путь. Вспомните любые прозрения, медитации и осознания, которые вы имели относительно того, как вы хотите оставить свой след, а также свое внутреннее чувство власти, чтобы максимально использовать внешнюю, электризующую энергию, которая сейчас действует.

Водолей

Учитывая, что вибрации воскресного полнолуния резонируют с вашей неделей, вы будете сосредоточены на том, что может стать драматической кульминационной точкой в отношениях, учитывая, что этот лунный час активирует ваш седьмой дом партнерства. Вспомните новолуние в этом же месте 24 июля 2025 года, чтобы почувствовать В то же время ваша планета-соправитель, революционный Уран, завершит свое пятимесячное ретроградное движение в вашем четвертом доме домашней жизни, двигаясь вперед в этой зоне в последний раз в нашей жизни. До 25 апреля вы можете пересмотреть и использовать силу прорывов и новых направлений, связанных с вашей внутренней, эмоциональной жизнью, отношениями с членами семьи и физическим домом. В четверг и воскресенье Меркурий и Венера, соответственно, поочередно будут противостоять Урану, поэтому готовьтесь к влиятельным разговорам и изменениям в отношениях, которые в конечном итоге могут помочь поддержать эту эволюцию.

Рыбы

Хотя мы все еще прочно находимся на территории сезона Водолея, когда ваш сонный двенадцатый дом духовности освещает множество планет, Меркурий, самая быстрая планета в нашей Солнечной системе, в пятницу, 6 февраля, продвигается в ваш знак и первый дом личности, усиливая ваше желание выражать свое мнение. Вы можете ожидать роста уверенности в своих мыслях и в том, как вы показываете себя, с этого момента до ретроградного движения Меркурия в вашем знаке 25-26. Воспользуйтесь этим сдвигом, запланировав масштабную презентацию, которую вы давно бы хотели воплотить, или начав эмоционально сложный, но важный разговор с кем-то особенным. С Луной в вашем девятом доме приключений в субботу и воскресенье, выход из зоны комфорта и расширение своего кругозора также может оказаться действительно полезным.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.