Комендантский час в Украине могут изменить: что известно

Украина, ее столица, экономика и критическая инфраструктура должны адаптироваться к новой тактике российских атак. В частности, власти планируют пересмотреть подходы к комендантскому часу и доступу гражданских к оперативной информации об угрозах с воздуха.

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Это должно происходить без дополнительных рисков для безопасности граждан. Об этом вечером 29 августа сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

"По итогам расширенного совещания, которое я сегодня провел с участием Главнокомандующего, министра внутренних дел, ГСЧС, мэра Киева, представителей Офиса Президента и СНБО, разрабатываем конкретные предложения по адаптации работы государства к новым условиям", – написал он.

По словам премьера, длительные воздушные тревоги, которые сейчас становятся новой реальностью, влияют не только на безопасность людей, но и на работу предприятий, логистику, транспорт, школы, детские сады и другие сферы жизни. Враг пытается парализовать экономическую активность в столице и крупных городах, поэтому наши подходы и алгоритмы реагирования на угрозы должны меняться.

Сейчас власти работают над решениями, касающимися работы предприятий и учреждений в условиях различных видов опасности, организации логистики и транспорта, работы метро и других объектов инфраструктуры с целью обеспечения большей защиты людей и возможности жить в наших городах и громадах.

"Отдельно планируем пересмотреть подходы к комендантскому часу и доступу граждан к более оперативной информации о воздушных угрозах – без дополнительных рисков для безопасности", – отметил Корецкий.

Он сообщил, что все задействованные службы и ведомства работают над комплексным и обоснованным подходом. Необходимые предложения планируют сформировать в начале следующей недели, представить их общественности и приступить к реализации.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 27 августа воздушную тревогу объявляли 13 раз. По данным официального проекта "Карта воздушных тревог Украины", общая продолжительность тревог в столице составила 14 часов 46 минут.

Мы также писали о том, что советник президента по технологическим вопросам Сергей "Флеш" Бескрестнов предупредил – Россия готовится наносить целенаправленные удары по крупным торговым сетям в Украине, поэтому во время воздушной тревоги посетителям таких объектов следует покидать их как можно быстрее. В случае применения баллистических ракет или скоростных ударных дронов время от объявления тревоги до возможного удара может составить всего несколько минут.

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