Две минуты на эвакуацию: "Флеш" предупредил о подготовке ударов по ТЦ в Украине

Россия готовится наносить целенаправленные удары по крупным торговым сетям в Украине, поэтому во время воздушной тревоги посетителям таких объектов следует покидать их как можно быстрее. В случае применения баллистических ракет или скоростных ударных дронов время от объявления тревоги до возможного удара может составить всего несколько минут.

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Об этом заявил советник президента по технологическим вопросам Сергей "Флеш" Бескрестнов в интервью Radio NV. Он подчеркнул, что угроза касается не только прифронтовых территорий, но и Киева, а также других городов Украины.

Россия готовится атаковать крупные торговые сети

По словам Бескрестнова, у россиян нет моральных ограничений в выборе целей. Он призвал людей не медлить с эвакуацией из торговых центров и крупных магазинов после объявления воздушной тревоги.

"Если вы находитесь где-то в торговом центре и слышите сигналы тревоги, у вас есть буквально минута-другая, чтобы покинуть торговую сеть", — сказал "Флеш".

По словам советника президента, враг может целенаправленно выбирать крупных операторов розничной торговли в качестве целей для ударов. Он напомнил, что ранее уже предупреждал об опасности пребывания в магазинах сети "Эпицентр", которые, помимо торговых залов, фактически являются крупными складскими комплексами.

"И сейчас мы видим, что происходит в Одессе: россияне начали атаковать именно "Эпицентры", потому что это очень крупные торговые сети", – отметил Бескрестнов.

Он отметил, что россияне не будут тратить баллистические ракеты или значительное количество ударных беспилотников на небольшие магазины типа "АТБ" или "Фора". Зато под угрозой, по его словам, находятся именно крупные торговые сети.

Две минуты на спасение

"Флеш" подчеркнул, что нынешняя ситуация принципиально отличается от той, которая была раньше, когда после объявления воздушной тревоги у людей могло быть больше времени, чтобы добраться до укрытия.

"Сейчас всё меняется. Сейчас у нас есть баллистика – это минута, и буквально минута-другая – если это реактивный "Шахед", — пояснил он.

По словам Бескрестнова, в случае применения ударных беспилотников время также может быть очень коротким. После сигнала воздушной тревоги до атаки на ТЦ может пройти всего около пяти-семи минут, а в отдельных случаях — около десяти.

"Вы услышали сигналы воздушной тревоги, и где-то буквально пять-семь-десять минут — и "Шахед" уже может атаковать торговый центр", – отметил советник президента.

Он подчеркнул, что речь идет не только о районах вблизи линии фронта. Угроза, по его словам, касается и Киева, и других городов Украины.

Бескрестнов призвал учитывать изменение характера воздушных атак и не оставаться в торговых центрах после объявления тревоги, поскольку даже небольшая задержка с эвакуацией может иметь критическое значение.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 августа Россия дважды атаковала крупнейший ТРЦ Кривого Рога. В результате террористических действий врага погибли 16 человек, ещё 130, в том числе десятки детей, получили ранения различной степени тяжести.

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