Кого в СССР не брали в милицию и КГБ: какие признаки закрывали путь

Работа в органах безопасности – в милиции или КГБ – во времена СССР считалась престижной. Милиционерам специально создавали максимально положительный имидж, а профессию разведчика вообще романтизировали. Добавляло им очков и то, что попасть на такую работу мог далеко не каждый.

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Требования к кандидатам предъявлялись довольно строгие. И речь шла не только о физической подготовке кандидата – учитывались также внешность и биография. OBOZ.UA рассказывает, кого отсеивали советские органы безопасности и почему.

Милиционер и разведчик должны были соответствовать диаметрально противоположным стандартам. Патрульный или регулировщик должен был бросаться в глаза, своим видом вызывать уважение, а в случае необходимости – страх. Поэтому в милицию отбирали мужчин с крепким телосложением и без заметных физических недостатков. Достаточно вспомнить персонажа, созданного поэтом-пропагандистом Сергеем Михалковым, – милиционера дядю Стьопу с его гигантским ростом.

Для сотрудника КГБ логика была обратной. От него требовалось умение растворяться в толпе и не привлекать лишнего внимания. Слишком привлекательная внешность у кандидата воспринималась как недостаток. Впрочем, и очевидные физические недостатки тоже были основанием для отказа.

Однозначно негативным в обоих ведомствах было отношение к татуировкам. Людей с рисунками или надписями на теле априори считали морально неблагонадёжными, а само наличие татуировки связывали с криминальным прошлым. Никаких исключений не делали.

Среди других оснований для отказа при наборе в органы были косоглазие, дефекты речи или лица. Существовали и этнические ограничения: в органы госбезопасности не принимали евреев, крымских татар, карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, греков, немцев, корейцев и финнов. Бывшие милиционеры, которые хотели перейти в КГБ, также сталкивались с предвзятым отношением. Общий принцип оставался неизменным: всё, что могло привлечь лишнее внимание, было несовместимо со службой в разведке.

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