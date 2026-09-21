Кого в первую очередь мобилизуют в октябре 2026 года: названы категории

В октябре 2026 года правила мобилизации не изменятся, а повестки могут получить военнообязанные мужчины, не имеющие отсрочки или бронирования. Речь идет, в частности, о мужчинах в возрасте 25–60 лет без опыта службы, а также о тех, кто имеет военное образование, был ранее снят с учета или имел статус "ограниченно годного".

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В то же время мужчины старше 60 лет могут добровольно заключить контракт на службу на небоевых должностях. Подробнее об этом рассказывает OBOZ.UA.

Кого могут мобилизовать с 1 октября

С 1 октября повестки могут получать отдельные категории военнообязанных мужчин. При этом изменений в законодательстве о мобилизации не произошло, поэтому перечень категорий остается в силе.

К ним относятся мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие опыт военной службы или военное образование, при условии отсутствия отсрочки или брони.

Также это мужчины в возрасте 25–60 лет без предыдущего опыта службы, не имеющие права на отсрочку или бронь.

Кроме того, могут быть мобилизованы мужчины, которые ранее были сняты с воинского учета, но после повторного прохождения ВЛК признаны годными к службе, а также те, кто ранее имел статус "ограниченно годного".

Условия службы для мужчин старше 60 лет

В то же время мужчины старше 60 лет могут проходить военную службу добровольно по контракту. Для них предусмотрена служба на небоевых должностях.

Они должны пройти военно-медицинскую комиссию и получить заключение о годности. Кроме того, для заключения контракта необходимо письменное согласие командира соответствующей воинской части. Для этой категории предусмотрена служба на небоевых должностях.

При этом эти правила касаются именно мужчин, ведь для женщин военная служба, как и раньше, остается добровольной.

Напомним, даже после официального снятия с воинского учета человек может получить повестку в ТЦК, однако повторно поставить его на воинский учет закон не позволяет. Юристы также советовали проверять, чтобы информация о снятии с учета была отражена в приложении Резерв+.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что автоматическое продление отсрочки для военнообязанных, ухаживающих за людьми с инвалидностью, зависит от актуальности данных в государственных реестрах. Если необходимой информации нет, данные содержат несоответствия или система выявляет другого потенциального опекуна, отсрочка может не продлиться автоматически.

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