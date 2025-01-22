Кого украинцы считают ответственным за высокий уровень коррупции в стране: результаты опроса

Большинство украинцев считают, что ситуация с коррупцией в стране пока хуже, чем раньше. Ответственность за это граждане нашей страны возлагают на ключевые государственные органы – в частности, антикоррупционные.

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Об этом говорится в опросе Socis за декабрь 2024 года, который есть в распоряжении OBOZ.UA. Согласно данным исследования, 67,7% респондентов уверены, что уровень коррупции вырос.

Еще 23,1% частично согласны с этим утверждением. В то же время только 5,8% опрошенных не видят ухудшения, а 3,5% воздержались от ответа.

Больше всего граждан – 53,7% – считают, что основная вина лежит на антикоррупционных органах, таких как Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Также высокий уровень ответственности за коррупцию возлагают на президента (45,6%), Верховную Раду (44,2%) и правоохранительные органы (43,7%).

Кроме того, в список "виновников" попали суды (33,7%), Офис президента (31,7%), общество в целом (31%) и Кабинет министров (30,5%).

Опрос проводился с 5 по 11 декабря 2024 года. Методом телефонного опроса (CATI) с использованием планшетов было опрошено 2000 респондентов старше 18 лет на подконтрольных территориях Украины. Статистическая погрешность выборки составляет 2,6%.

Напомним, в состав Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины было избрано 15 из 40 претендентов. Результаты общенационального онлайн-голосования (оно проходило 7 января с 9:00 до 21:00) подтвердила 13 января Комиссия по обеспечению проведения конкурса.

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