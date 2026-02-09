Кого ожидают сюрпризы: гороскоп для каждого знака зодиака на 9 февраля

Понедельник, 9 февраля, принесет нам неожиданные повороты и возможность решить практические вопросы. Общение будет плодотворным и сосредоточенным на финансах, планах и отношениях.

Видео дня

У Близнецов могут внезапно измениться рабочие планы, а Козерогу стоит избегать конфликтов, пишет Thekit. Что звезды приготовили каждому знаку зодиака, читайте в гороскопе.

Овен

Будьте осторожны в финансовых обсуждениях, поскольку возможны неожиданные ситуации. Внимательно проверяйте банковские реквизиты и договоренности по долгам, наследству и общему имуществу. Вы можете получить долгосрочные практические преимущества с помощью неявного контакта.

Телец

Луна находится в оппозиции к вашему знаку, поэтому сегодня вы можете чувствовать себя мятежными. Важно сотрудничать в команде. Поговорите со старшим другом или коллегой, это будет полезно. Старайтесь сохранять спокойствие и не нервничать на некоторых людей. Слушайте.

Близнецы

Ваши рабочие планы могут измениться из-за определенных обстоятельств. Это может быть отключение электроэнергии, нехватка персонала или задержка доставки. Сегодня удачный день, чтобы поговорить с родителями или начальством о своих стремлениях и целях в будущем. Вечер способствует организационным вопросам.

Рак

Родителям следует быть бдительными в отношении своих детей. Сегодня могут внезапно измениться ваши планы – общественные мероприятия могут отменить или перенести. Также не пропустите – вам может выпасть неожиданная творческая возможность. Вечер способствует общению.

Лев

Сегодня может измениться ваш домашний распорядок из-за поломки техники. День благоприятен для получения финансовой поддержки – обратитесь за советом к кому-то старшему и опытному. Будьте открыты к предложениям. Вечер вы проведете дома.

Дева

Будьте внимательными в своих словах и делах. Возможны неожиданности, поэтому не спешите. Дайте себе время, чтобы справиться с обстоятельствами. Также у вас могут возникнуть блестящие, оригинальные идеи. Прислушайтесь к кому-то старшему или более опытному – они могут вам помочь.

Весы

Сегодня будьте внимательными со своими финансами и имуществом, поскольку может случиться что-то непредвиденное. Общение о вашей работе или здоровье будет плодотворным. Вы можете получить практические советы и ответы.

Скорпион

Вы достигнете своих целей и будете этим довольны. Однако не переусердствуйте с обязанностями. Луна в вашем знаке сегодня, поэтому вам будет везти. Вы можете чувствовать себя несколько взволнованными. Вам будет интересно с людьми, которые отличаются от других.

Стрелец

День пройдет быстро. У вас может возникнуть желание быть незаметными или работать самостоятельно. Вам придут в голову хорошие идеи по улучшению внешнего вида вашего дома. Также вы сможете легко убедить какого-то человека. Вечер благоприятен для уединения.

Козерог

Сегодня возможны сюрпризы от друга или других людей. Избегайте конфликтов. Не реагируйте слишком бурно на то, чего вы не ожидали. Однако это хороший день, чтобы обсудить планы на будущее, когда ваши эмоции утихнут.

Водолей

Солнце и Марс находятся в вашем знаке, поэтому ваша энергия сегодня будет сильной. Могут появиться отличные идеи для заработка. Также у вас возникнет желание купить что-то хорошее для себя и близких. Люди обратят на вас внимание. Избегайте импульсивных поступков, о которых вы можете пожалеть.

Рыбы

Если вы планировали куда-то поехать, поездка может быть отложена или отменена. Или же наоборот, вам придется путешествовать, когда вы этого не ожидали. Будут успешными разговоры об образовании, издательстве, медицине или юриспруденции. Это также благоприятный день для покупок аксессуаров или обуви.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.