Кого из мужчин могут мобилизовать до 25 лет во время военного положения в Украине: объяснение

В Украине с начала полномасштабной войны продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой на службу призывают военнообязанных граждан в возрасте от 25 до 60 лет. Хотя основной мобилизационный возраст начинается с 25 лет, существует несколько категорий молодых людей, которые могут быть призваны в армию раньше.

Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет официально считаются призывниками, а не военнообязанными. Об этом говорится в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Мобилизация до 25 лет

Граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет не могут мобилизовать принудительно, если они не проходили военную службу. Однако такой статус действует не для всех.

Закон выделяет четыре основные группы молодых людей, которые могут получить повестку на законных основаниях:

Выпускники военных кафедр вузов: После окончания обучения они получают офицерское звание и статус военнообязанного, что позволяет призывать их независимо от достижения 25-летнего возраста.

Лица с опытом службы: Те, кто уже отслужил срочную службу (до её отмены) или проходил службу по контракту.

Бывшие "ограниченно годные": Несмотря на принятые в 2024 году законы, запрещающие мобилизацию лиц до 25 лет, которые ранее имели статус "ограниченно годный", юридические нюансы сохраняются. Если человек прошел повторную военно-врачебную комиссию и был признан годным, его статус в реестре как военнообязанного, а не призывника может стать основанием для мобилизации.

Мобилизовать могут добровольцев. Любой гражданин от 18 лет может присоединиться к ВСУ добровольно, подписав контракт.

Новые правила для молодых контрактников

В феврале 2026 года вступили в силу изменения, касающиеся тех, кто добровольно пошел на службу в молодом возрасте. Теперь лица от 18 до 25 лет, которые заключили контракт сроком на 1 год и после его завершения были уволены в запас, получают отсрочку от мобилизации на 12 месяцев. В течение этого года их могут призвать снова только при их личном согласии.

Сейчас вместо срочной службы введена базовая военная подготовка. Прохождение такой подготовки в возрасте 18–24 лет само по себе не является мобилизацией, но переводит человека в категорию тех, кто может быть призван после завершения обучения или достижения 25 лет.

Напомним, добровольцы в возрасте от 60 лет смогут заключать годовые контракты на службу в Вооруженных силах Украины и получать очередные воинские звания в сокращенные сроки. Также для контрактников закреплено право служить на выбранной должности не менее шести месяцев.

