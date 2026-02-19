'Донбасс является частью нашей независимости': Зеленский заявил о трех разных позициях по территориям

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров Украины, России и США в Женеве стороны не пришли к общему мнению по территориальному вопросу. Киев, Москва и Вашингтон имеют разные позиции насчет Донбасса.

Об этом Зеленский сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Он отметил, что в Женеве работали две подгруппы – военная и политическая. И если по военному направлению есть продвижение – там стороны ближе к результату и к тому, что будет документ, где будут прописаны все детали того, "как можно или как необходимо осуществлять мониторинг сразу после прекращения огня", то политическое остается самым сложным.

"По политическому направлению все сложнее. У нас нет единой позиции – даже в трехстороннем формате. У нас три разные точки зрения по вопросу территорий", – заявил гарант.

Глава государства отметил, что сейчас Россия предлагает Украине самостоятельно выйти из Донбасса, после чего война якобы закончится. Однако Киев не может на это пойти и не будет юридически признавать территории российскими.

"Мы не можем просто уйти. Как такое вообще возможно? Это наша территория. И та часть, которая сейчас оккупирована – тоже наша территория... Да, это временно оккупированные территории. Это очень болезненно для нас. Но давайте остановимся там, где мы находимся. И это уже большой компромисс", – отметил президент.

Зеленский ответил на уточняющий вопрос о возможности территориальных уступок России. "Можете ли вы представить себе какие-либо обстоятельства, при которых Украина, при вашем президентстве, уступила бы россиянам какую-либо территорию с точки зрения суверенитета?" – спросил Морган.

Президент подчеркнул, что не поддерживает идею "просто сдать" часть украинских земель.

"Я не уверен, что наш народ будет готов, потому что, как вы сказали, тысячи, десятки тысяч украинцев погибли на этом направлении, защищая эту часть Украины... это не только вопрос морали. Но мораль, кстати, для нас очень важна. Очень важна. Как ценности, как свобода. Это не просто пустые слова. Для нас это очень важно. Поэтому с первого дня этой войны был такой решительный ответ. И защищая эти ценности, мы должны понимать, что Донбасс является частью нашей независимости. Он является частью наших ценностей", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что когда обсуждаются возможные территориальные уступки, речь идет не только о земле, речь идет о наших людях.

"А также о стратегии. О том, как защитить нашу страну. Поэтому на сегодня никто не может дать нам, со всем уважением к американскому президенту и Америке в целом, очень твердого обещания. Я имею в виду, что Америка является сильной страной, при всем уважении. И нам нужны их гарантии безопасности. Но даже имея все это, никто не может сказать нам и дать нам обещание, что Путин не придет снова", – добавил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, в Женеве завершился очередной раунд переговоров Украины и России при посредничестве США. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев рассчитывает на следующую встречу, и было бы правильно провести ее еще в феврале.

Он отметил, что Украина заинтересована в результате. По состоянию на сегодня нельзя сказать, что результат достаточный. Сейчас еще достаточно не проработаны чувствительные политические вопросы, вопрос о возможных компромиссах и необходимой встрече лидеров.

