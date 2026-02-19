Вечная слава Героям: на Львовщине попрощались с защитниками, которые были на борту вертолета Ми-24. Фото

В среду, 18 февраля, Львовщина провела в последний путь трех защитников из 12-й отдельной бригады армейской авиации им. генерал-хорунжего Виктора Павленко. Они были на борту вертолета Ми-24, который разбился во время выполнения боевого задания 17 декабря 2025 года.

Тогда погибли Александр Шемет, Дмитрий Попадюк, Игорь Тоганчин и Ярослав Сачик. Об этом сообщила Львовская областная государственная администрация.

Александр Шемет

Родом из города Корюковка Черниговской области. Был начальником воздушно-огневой и тактической подготовки. Герой Украины, удостоен ордена "Золотая Звезда". Также награжден орденом Даниила Галицкого и орденом Богдана Хмельницкого III степени. Защитника похоронили во Львове. Ему было 55 лет.

Дмитрий Попадюк

Занимал должность бортового авиационного техника вертолетного звена вертолетной эскадрильи. Награжден орденом "За мужество" III степени. Похоронили защитника в родном селе Калинов Самборского района. Ему навсегда останется 28.

Игорь Тоганчин

Служил старшим воздушным стрелком вертолетного звена вертолетной эскадрильи. Похоронили воина в селе Корналовичи Самборского района. Ему было 56 лет.

Ярослав Сачик

Родом из Луцка. Был штурманом-летчиком вертолетного звена вертолетной эскадрильи. Награжден орденом "За мужество" III степени. Похоронят воина 19 февраля в родном городе. Ему было 25 лет.

Что известно о трагедии

17 декабря 2025 года во время выполнения боевого задания разбился украинский штурмовой вертолет Ми-24. Все, кто были на борту, погибли. Пресс-служба 12-й отдельной бригады армейской авиации не уточнила, где именно произошла катастрофа.

Впоследствии стало известно, что Ми-24 разбился в Черкасской области. Сообщалось, что вертолет мог столкнуться с беспилотником, который не отображался на радиолокационных средствах, вероятно, из-за чрезвычайно низкой высоты полета.

На борту Ми-24 находился уроженец Корюковки Черниговской области Александр Шемет. Он был Героем Украины и известен тем, что совершил последний авиапрорыв на "Азовсталь". Большую часть жизни он проживал во Львовской области, тогда как в Корюковке на Черниговщине остаются его родные.

