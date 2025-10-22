Когда в Украине празднуют День семьи: дата изменилась

Семью недаром называют основой общества – именно здесь формируются основные ценности и воспитываются полноценные личности. Каким бы ни был состав семьи, главное в ней – это тепло, которым обмениваются люди, поддержка и взаимное доверие, которые можно найти в любой момент.

Видео дня

Поэтому многие государства установили специальный праздник, который чествует семью. Украина с недавних пор отмечает его 15 мая. OBOZ.UA разбирался, почему дату празднования перенеси и почему выбрали для него именно этот день.

Почему День семьи в Украине отмечают 15 мая

Именно эту дату на международном уровне в 1993 году установила Генеральная Ассамблея ООН. Цель этого праздника — подчеркнуть значение семьи в обществе, сохранении моральных устоев и поддержке материнства и отцовства.

Почему в Украине День семьи перенесли

До 2023 года украинцы отмечали этот праздник 8 июля. Такую дату ввел президент Виктор Янукович в 2011 году. Она была приурочена к российскому Дню памяти святых Петра и Февронии Муромских — символов "идеальных христианских супругов" в русской традиции. Хотя у них, например, не было детей. Тем не менее, это не помешало российской пропаганде использовать этих святых в своих целях.

После начала полномасштабного вторжения России украинское общество все громче призывало отказаться от даты, связанной с российским религиозным и культурным контекстом. В процессе отмежевания от символов страны-агрессора возникла потребность в собственной, независимой трактовке государственных и семейных ценностей.

Окончательное решение по этому поводу было принято в июле 2023 года. Тогда президент Владимир Зеленский своим указом перенес празднование на 15 июля. А старую дату изъяли из календаря.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему День защиты детей в Украине теперь отмечают осенью, а не 1 июня.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.