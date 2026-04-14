Когда Вознесение Господне в 2026 году: дата и значение праздника

Вознесение Господне в 2026 году православные верующие будут отмечать 21 мая. Этот праздник приходится ровно на сороковой день после Пасхи.

Он относится к главным христианским праздникам и символизирует завершение земного пути Иисуса Христа и его вознесение в Небесное Царство. OBOZ.UA рассказывает о традициях и запретах праздника.

В чем смысл Вознесения Господня

Вознесение не имеет постоянной календарной даты, поскольку ежегодно зависит от Пасхи. По библейской традиции, после воскресения Иисус Христос еще сорок дней находился на земле, обучая учеников и давая им последние наставления. После этого он вознесся на небо к Господу. Именно это событие и стало основой праздника.

Поскольку в 2026 году православная Пасха приходится на 12 апреля, Вознесение будут праздновать 21 мая. У католиков аналогичный праздник в этом году отмечается раньше – 14 мая

Смысл праздника для христиан заключается в надежде на спасение и вечную жизнь. Вознесение напоминает, что Иисус Христос вошел в Небесное Царство не только как Бог, но и как человек. Для верующих это является знаком того, что и для человека после смерти возможен путь в рай.

Традиции, обычаи и молитва

На сороковой день после Пасхи в храмах совершают особое Вознесенское богослужение с Божественной литургией. В этот день верующие молятся о прощении грехов, спасении души, душевном спокойствии и жизненной мудрости.

В народной традиции на Вознесение принято собираться семьей за совместным ужином. За столом вспоминают умерших и молятся за упокой их душ. Существует и особое праздничное блюдо – "лесенки". Это песочное печенье в форме лестницы, где количество ступенек соответствует количеству членов семьи. Такую выпечку раздают всем за столом.

Приметы на Вознесение

В народных верованиях погода в этот день считается знаковой, ведь по ней пытались предсказать лето и урожай. В частности, считалось, что:

большое количество утренней росы указывает на жаркое лето;

солнечная и теплая погода означает, что тепло может держаться до сентября;

дождь на Вознесение предвещает прохладный июль;

голубое небо с белыми облаками обещает хороший урожай овощей.

Чего не стоит делать в праздник

Как и в другие большие христианские праздники, на Вознесение не советуют ссориться, желать зла, завидовать или осуждать других. Небольшие текущие домашние дела завершать разрешается, но от тяжелого физического труда и работы на огороде лучше воздержаться.

По народным суевериям, в этот день также не советуют заниматься рукоделием, потому что изделия якобы не удадутся.

