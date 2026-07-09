Когда в Украине отмечают День медика: почему изменили дату

Украина третий год подряд отмечает День медика в новую дату. Теперь медицинских работников мы чествуем в июле, а не в августе.

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OBOZ.UA рассказывает, какая дата теперь является праздничной. Почему власти приняли решение ее изменить. А также, как можно отметить День медика.

Когда отмечают День медика

В целом праздник впервые был установлен на территории Украины еще в советские времена. С 1980 года он приходился на третье воскресенье июня. После обретения независимости наше государство сохранило эту традицию – в 1994 году ее официально закрепили, оставив дату без изменений.

Однако после полномасштабного вторжения российских оккупационных войск многие даты, установленные еще при СССР, перенесли в календаре на другие дни. Так, День медика с 2023 года, согласно президентскому указу, отмечается 27 июля.

Почему День медика отмечаем именно 27 июля

В 2023 году в Украине также состоялась реформа церковного календаря – УПЦ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, в котором все даты, кроме пасхального цикла, совпадают с датами в григорианском календаре. С тех пор 27 июля украинцы чтят святого Пантелеймона – покровителя врачей. Светский праздник, посвященный медикам, также символически назначили на эту дату.

По преданию, святой Пантелеймон бесплатно помогал всем, кто в этом нуждался, поэтому стал символом милосердия и самоотверженности. Таким образом, перенос праздника носит не только формальный характер, но и подчеркивает значение медицинской профессии, особенно в условиях войны. Поэтому теперь именно в день этого почитаемого святого Украина отдает должное врачам, медсестрам, фельдшерам, фармацевтам и другим специалистам, которые ежедневно заботятся о здоровье людей.

Как в Украине поздравляют медиков

Поздравления в этот день получают все, кто работает в медицинской сфере, ведь сейчас это не просто профессиональный праздник, а день благодарности людям, которые часто трудятся в чрезвычайно сложных условиях. Официальные благодарности медикам звучат от руководства государства, местных властей, а также профильных министерств. Самых преданных специалистов награждают за мужество, профессионализм и самоотверженность. Особое внимание уделяют тем, кто спасает жизни на передовой, в госпиталях или во время эвакуации раненых.

Из-за ситуации с безопасностью масштабных торжеств не проводят. Зато в медучреждениях коллеги поздравляют друг друга в более камерной атмосфере – теплыми словами, символическими подарками или просто искренней поддержкой. К поздравлениям присоединяются и волонтеры, и благотворительные организации, которые передают медикам необходимые вещи – от аптечек до средств защиты. Каждый желающий также может выразить благодарность, поддержав медиков пожертвованиями.

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