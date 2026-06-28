Когда в 2026 году будут Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы: даты

В 2026 году три Спаса в Украине будут отмечаться по новому церковному календарю в начале и в середине августа. Медовый Спас придется на 1 августа, Яблочный – на 6 августа, а Ореховый – на 16 августа. Те, кто по-прежнему придерживается старого стиля, будут праздновать их соответственно 14, 19 и 29 августа.

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Спасы – это народно-христианские праздники, в которых соединились церковные события, древние украинские обычаи и традиции, связанные со сбором урожая. OBOZ.UA рассказывает, почему каждый из трех Спасов имеет свое название, символику и продукты, которые традиционно приносят в храм для освящения.

Когда в 2026 году будет Медовый Спас

Первым отмечают Медовый Спас. В 2026 году по новому стилю он будет 1 августа. По старому календарю дата остается 14 августа.

Этот праздник также называют Маковым, Маковым или Малым Спасом. В церковной традиции в этот день почитают Животворящий Крест Господень.

В народе Медовый Спас связывали с медом, маком, водой и целебными травами. В храмы несли мед нового сбора, мак, букеты из полевых цветов и трав. Также освящали воду – как принесенную в сосудах, так и из колодцев.

Одним из традиционных блюд на Маковия были шулики с медом и маком. Кроме того, в народной культуре в этот день девушки плели венки, собирались на гуляния и устраивали обряды, связанные с летом и урожаем.

Когда Яблочный Спас в 2026 году

Второй Спас, который в народе называют Яблочным, в 2026 году придется на 6 августа по новому стилю. По старому календарю его отмечают 19 августа.

Этот праздник совпадает с Преображением Господним и считается самым важным из трех Спасов. В народной традиции он также связан с началом активного сбора плодов.

На Яблочный Спас в храмы несут яблоки, груши, виноград, другие фрукты, овощи, колоски, мед и пчелиные соты. После освящения плодами угощают семью, соседей и близких.

Согласно древним украинским поверьям, до Яблочного Спаса не спешили пробовать яблоки нового урожая. Именно после праздника плоды считались благословенными и разрешенными к употреблению.

Когда будет Ореховый Спас в 2026 году

Третий Спас в 2026 году по новому календарю будут отмечать 16 августа. По старому стилю его дата – 29 августа.

Этот праздник имеет несколько народных названий: Ореховый, Хлебный Спас. В церковном календаре он связан с Перенесением Нерукотворного образа Господня.

На Ореховый Спас традиционно освящали орехи, зерно, муку, хлеб, мед и другие продукты нового урожая. Особенностью этого дня было и то, что в храм можно было приносить полотно, рушники и другие ткани.

В народе на Третий Спас пекли хлеб из нового зерна, завершали часть полевых работ и благодарили за урожай. Именно поэтому праздник считался не только религиозным, но и хозяйственным итогом лета.

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