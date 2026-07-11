Когда в 2026 году отмечается День украинской государственности: что это за праздник

В 2026 году День украинской государственности будут отмечать 15 июля. Этот государственный праздник напоминает о более чем тысячелетней традиции украинского государственного строительства, его истоках со времён Руси и связи с современной независимой Украиной.

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В мирное время этот день является официальным выходным, однако в 2026 году из-за действия военного положения дополнительный день отдыха не предоставляется. OBOZ.UA рассказывает об истории праздника.

День украинской государственности – один из самых новых государственных праздников Украины. Его ввели в 2021 году, а впервые официально отметили уже после начала полномасштабной войны – в 2022-м. Праздник призван подчеркнуть, что украинская государственность не началась в XX веке и не сводится только к современному периоду независимости. Ее история гораздо древнее и уходит корнями во времена Руси с центром в Киеве.

Изначально День украинской государственности отмечали 28 июля. Именно на эту дату ранее приходился День крещения Киевской Руси-Украины и день памяти равноапостольного князя Владимира Великого. Такая связь была неслучайной: князь Владимир является одной из ключевых фигур украинской истории, а крещение Руси в 988 году стало важным событием для развития государства, культуры, права, письменности и международных связей.

Однако в 2023 году дата праздника изменилась. После перехода Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь день памяти князя Владимира сдвинулся с 28 июля на 15 июля. В связи с этим на 15 июля перенесли и День украинской государственности.

Соответствующие изменения были официально закреплены. В июле 2023 года Верховная Рада внесла изменения в статью 73 Кодекса законов о труде, установив День украинской государственности именно 15 июля. Также указом Президента дату праздника изменили с 28 июля на 15 июля.

В 2026 году 15 июля приходится на среду. В мирное время День украинской государственности относится к праздничным и нерабочим дням. Однако во время военного положения нормы о дополнительных выходных по праздничным датам не применяются. Поэтому 15 июля 2026 года будет обычным рабочим днем, если работодатель отдельно не установит иной график.

Значение этого праздника особенно усилилось в условиях полномасштабной войны. День украинской государственности напоминает, что Украина имеет собственную глубокую историческую традицию, собственные государственные символы, политическое наследие и культуру. Это также ответ на попытки России присвоить историю Руси и представить Украину как государство без древних корней.

День украинской государственности призван подчеркнуть преемственность украинской истории – от княжеских времен до современного независимого государства.

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