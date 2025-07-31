Что нельзя святить в церкви на Медовый Спас: запрещенные продукты
Медовый Спас (его еще называют Маковея) открывает серию праздников, которые знаменуют собой переход от лета к осени. Православные несут в этот день в церковь на освящение первый урожай – мед, мак, букеты полевых цветов.
Впрочем, существуют и достаточно четкие запреты, что освящать во время церковной службы нельзя. OBOZ.UA разбирался, что стоит и что ни в коем случае нельзя класть в корзину на Маковея.
Что святят на Маковея
В этот день в народе начинают отмечать завершение жатвы и сбора меда, мака и целебных трав. Именно поэтому в церковь несут все эти дары природы, чтобы благословить. Кроме того Медовый Спас считался днем, когда вода приобретает особенно целебную силу. Поэтому ее тоже можно положить в корзину. В общем традиционным считается такой набор:
- мед – главный символ праздника, воплощение щедрости природы и знак божьего благословения;
- мак – символизирует собой плодородие во всех смыслах;
- лекарственные травы и полевые цветы – воплощение целебной силы природы, а еще защиты от зла;
- родниковая вода – символ здоровья и животворной силы.
Освященные предметы хранят дома, как оберег. Их используют для ухода за больными, во время приготовления особо праздничных блюд, а освященные зернышки мака засевают в следующем году.
Что нельзя святить на Маковея
Ограничения на предметы, которые можно класть в корзину, на Маковея действуют в целом те же, что и на любой другой праздник. В список запрещенных входят:
- алкоголь – в Медовый Спас не святят даже церковный кагор;
- мясо и мясные продукты; – праздник является первым днем Успенского поста, поэтому начинать его с освящения мяса считается неуместным;
- ножи и оружие – все, что может нанести вред человеку, не стоит нести в церковь на освящение;
- бытовые предметы – святят только вещи, связанные с праздниками.
В общем, не стоит класть в корзину что-либо, что не входит в перечень традиционных вещей для освящения. Это простое правило точно убережет вас от ошибки.
Ранее OBOZ.UA рассказывал обо всех запретах Успенского поста, который начинается на Маковея.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.