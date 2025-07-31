Что нельзя святить в церкви на Медовый Спас: запрещенные продукты

Медовый Спас (его еще называют Маковея) открывает серию праздников, которые знаменуют собой переход от лета к осени. Православные несут в этот день в церковь на освящение первый урожай – мед, мак, букеты полевых цветов.

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Впрочем, существуют и достаточно четкие запреты, что освящать во время церковной службы нельзя. OBOZ.UA разбирался, что стоит и что ни в коем случае нельзя класть в корзину на Маковея.

Что святят на Маковея

В этот день в народе начинают отмечать завершение жатвы и сбора меда, мака и целебных трав. Именно поэтому в церковь несут все эти дары природы, чтобы благословить. Кроме того Медовый Спас считался днем, когда вода приобретает особенно целебную силу. Поэтому ее тоже можно положить в корзину. В общем традиционным считается такой набор:

мед – главный символ праздника, воплощение щедрости природы и знак божьего благословения;

– главный символ праздника, воплощение щедрости природы и знак божьего благословения; мак – символизирует собой плодородие во всех смыслах;

– символизирует собой плодородие во всех смыслах; лекарственные травы и полевые цветы – воплощение целебной силы природы, а еще защиты от зла;

– воплощение целебной силы природы, а еще защиты от зла; родниковая вода – символ здоровья и животворной силы.

Освященные предметы хранят дома, как оберег. Их используют для ухода за больными, во время приготовления особо праздничных блюд, а освященные зернышки мака засевают в следующем году.

Что нельзя святить на Маковея

Ограничения на предметы, которые можно класть в корзину, на Маковея действуют в целом те же, что и на любой другой праздник. В список запрещенных входят:

алкоголь – в Медовый Спас не святят даже церковный кагор;

– в Медовый Спас не святят даже церковный кагор; мясо и мясные продукты ; – праздник является первым днем Успенского поста, поэтому начинать его с освящения мяса считается неуместным;

; – праздник является первым днем Успенского поста, поэтому начинать его с освящения мяса считается неуместным; ножи и оружие – все, что может нанести вред человеку, не стоит нести в церковь на освящение;

– все, что может нанести вред человеку, не стоит нести в церковь на освящение; бытовые предметы – святят только вещи, связанные с праздниками.

В общем, не стоит класть в корзину что-либо, что не входит в перечень традиционных вещей для освящения. Это простое правило точно убережет вас от ошибки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал обо всех запретах Успенского поста, который начинается на Маковея.

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