Какие праздники отмечают в мае: церковный календарь
По новоюлианскому календарю на май приходится несколько важных дат, имеющих особое значение для православных христиан. Верующие вспоминают апостолов, святых просветителей и готовятся к великому празднику Вознесения Господня.
Среди основных праздников – день апостола и евангелиста Иоанна Богослова, перенесение мощей Николая Чудотворца, чествование равноапостольных Кирилла и Мефодия. OBOZ.UA публикует полный церковный календарь на май-2025.
Главные церковные праздники в мае
8 мая – день святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова
Святой Иоанн – один из ближайших учеников Иисуса Христа, которого часто называют "апостолом любви". Именно ему Господь поручил заботиться о Божией Матери после распятия. Он – автор Евангелия от Иоанна, трех посланий и Апокалипсиса (Откровение). В этот день церковь вспоминает его мудрость и духовное наследие.
9 мая – перенос мощей святителя Николая Чудотворца
Этот праздник чествует событие 1087 года, когда мощи святителя Николая были перенесены из Мир Ликийских (территория современной Турции) в город Бари в Италии, чтобы уберечь их от угрозы мусульманского нападения. С тех пор святитель Николай особенно почитается как покровитель путешественников, детей, бедных и всех нуждающихся в помощи.
11 мая – день равноапостольных Кирилла и Мефодия
Братья Кирилл и Мефодий – славянские просветители, которые создали алфавит и перевели Священное Писание на понятный для славян язык. Их миссия сыграла решающую роль в христианизации Великой Моравии, Болгарии, Киевской Руси и многих других славянских народов.
29 мая – Вознесение Господне
Одна из самых торжественных дат церковного года, что празднуется на 40-й день после Пасхи. Церковь вспоминает, как Иисус Христос после воскресения и многочисленных явлений ученикам вознесся на небеса перед их глазами, оставив обещание о втором пришествии и прислав Святого Духа.
Календарь церковных праздников на май-2025
- 1 мая – пророка Иеремии; священномученика Макария, митрополита Киевского;
- 2 мая – святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского;
- 3 мая – святых Тимофея и Мавры; Феодосия, игумена Киево-Печерского;
- 4 мая – мученицы Пелагеи, священномученика Еразма, епископа Формийского;
- 5 мая – мученицы Ирины.
- 6 мая – праведного Юва Многострадального;
- 7 мая – Иверской иконы Божией Матери;
- 8 мая – апостола и евангелиста Иоанна Богослова;
- 9 мая – перенесение мощей святого Николая из Мир Ликийских в город Бары;
- 10 мая – Иконы Божией Матери "Живоносный источник";
- 11 мая – равноапостольных Кирилла и Мефодия;
- 12 мая – апостола Фомы; святителя Эпифания, епископа Кипрского;
- 13 мая – мученицы Гликерии и с ней Лаодикия.
- 14 мая – мученика Исидора;
- 15 мая – преподобного Пахомия Великого;
- 16 мая – преподобного Феодора Освященного;
- 17 мая – апостола Андроника и святой Юнии.
- 18 мая – святых отцов семи вселенских соборов; мучеников Феодота Анкирского;
- 19 мая – святых женщин-мироносиц;
- 20 мая – мучеников Фалалея, Александра и Астерия.
- 21 мая – равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены
- 22 мая – мученика Василиска.
- 23 мая – преподобного Михаила Исповедника, епископа Синадского.
- 24 мая – преподобного Симеона Столбника на Удивительной горе.
- 25 мая – Третье нахождение главы Ивана Предтечи.
- 26 мая – апостолов от 70-ти Карпа и Алфея;
- 27 мая – священномученика Ферапонта, епископа Сардейского.
- 28 мая – преподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского;
- 29 мая – Вознесение Господне;
- 30 мая – преподобного Исаакия Исповедника, игумена обители Далматской.
- 31 мая – апостола от 70-ти Ерма.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как рассчитывают дату Троицы и сколько дней ее празднуют.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.