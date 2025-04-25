Какие праздники отмечают в мае: церковный календарь

По новоюлианскому календарю на май приходится несколько важных дат, имеющих особое значение для православных христиан. Верующие вспоминают апостолов, святых просветителей и готовятся к великому празднику Вознесения Господня.

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Среди основных праздников – день апостола и евангелиста Иоанна Богослова, перенесение мощей Николая Чудотворца, чествование равноапостольных Кирилла и Мефодия. OBOZ.UA публикует полный церковный календарь на май-2025.

Главные церковные праздники в мае

8 мая – день святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Святой Иоанн – один из ближайших учеников Иисуса Христа, которого часто называют "апостолом любви". Именно ему Господь поручил заботиться о Божией Матери после распятия. Он – автор Евангелия от Иоанна, трех посланий и Апокалипсиса (Откровение). В этот день церковь вспоминает его мудрость и духовное наследие.

9 мая – перенос мощей святителя Николая Чудотворца

Этот праздник чествует событие 1087 года, когда мощи святителя Николая были перенесены из Мир Ликийских (территория современной Турции) в город Бари в Италии, чтобы уберечь их от угрозы мусульманского нападения. С тех пор святитель Николай особенно почитается как покровитель путешественников, детей, бедных и всех нуждающихся в помощи.

11 мая – день равноапостольных Кирилла и Мефодия

Братья Кирилл и Мефодий – славянские просветители, которые создали алфавит и перевели Священное Писание на понятный для славян язык. Их миссия сыграла решающую роль в христианизации Великой Моравии, Болгарии, Киевской Руси и многих других славянских народов.

29 мая – Вознесение Господне

Одна из самых торжественных дат церковного года, что празднуется на 40-й день после Пасхи. Церковь вспоминает, как Иисус Христос после воскресения и многочисленных явлений ученикам вознесся на небеса перед их глазами, оставив обещание о втором пришествии и прислав Святого Духа.

Календарь церковных праздников на май-2025

1 мая – пророка Иеремии; священномученика Макария, митрополита Киевского;

2 мая – святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского;

3 мая – святых Тимофея и Мавры; Феодосия, игумена Киево-Печерского;

4 мая – мученицы Пелагеи, священномученика Еразма, епископа Формийского;

5 мая – мученицы Ирины.

6 мая – праведного Юва Многострадального;

7 мая – Иверской иконы Божией Матери;

8 мая – апостола и евангелиста Иоанна Богослова;

9 мая – перенесение мощей святого Николая из Мир Ликийских в город Бары;

10 мая – Иконы Божией Матери "Живоносный источник";

11 мая – равноапостольных Кирилла и Мефодия;

12 мая – апостола Фомы; святителя Эпифания, епископа Кипрского;

13 мая – мученицы Гликерии и с ней Лаодикия.

14 мая – мученика Исидора;

15 мая – преподобного Пахомия Великого;

16 мая – преподобного Феодора Освященного;

17 мая – апостола Андроника и святой Юнии.

18 мая – святых отцов семи вселенских соборов; мучеников Феодота Анкирского;

19 мая – святых женщин-мироносиц;

20 мая – мучеников Фалалея, Александра и Астерия.

21 мая – равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены

22 мая – мученика Василиска.

23 мая – преподобного Михаила Исповедника, епископа Синадского.

24 мая – преподобного Симеона Столбника на Удивительной горе.

25 мая – Третье нахождение главы Ивана Предтечи.

26 мая – апостолов от 70-ти Карпа и Алфея;

27 мая – священномученика Ферапонта, епископа Сардейского.

28 мая – преподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского;

29 мая – Вознесение Господне;

30 мая – преподобного Исаакия Исповедника, игумена обители Далматской.

31 мая – апостола от 70-ти Ерма.

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