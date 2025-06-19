Когда-то там кипела жизнь: в сети показали, как выглядят пляжи оккупированного Бердянска. Фото

В сети появились фотографии пляжей временно оккупированного Бердянска в период курортного сезона. Когда-то популярный туристический город на побережье Азовского моря сейчас выглядит почти безлюдным.

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Фото опубликовали в одном из местных Telegram-каналов Запорожья. На снимках видно пустые пляжи, прибрежные зоны и отсутствие привычной инфраструктуры для отдыхающих.

"Почти пустые пляжи – вот так сегодня выглядит наш захваченный орками Бердянск. Грустим по нашему морю", – говорится в сообщении.

Город фактически потерял свой курортный статус после начала полномасштабного вторжения и оккупации. До 2022 года в Бердянск приезжали на отдых люди со всей Украины, но потом пришли захватчики и принесли с собой "русский мир".

Напомним, Бердянск, основанный в 1827 году как портовый город для транспортировки зерна из Приазовья, ныне оккупирован войсками РФ. С 27 февраля 2022 года городом управляют россияне, которые грабят его и заставляют местных жителей получать российские паспорта.

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном войсками России Бердянске ликвидировали предателя и военного преступника Михаила Грицая. Он занимал "должность" "заместителя мэра" по инфраструктуре, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу".

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