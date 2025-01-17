Как выглядел более 100 лет назад ныне оккупированный Бердянск: исторические фото

Бердянск, основанный в 1827 году как портовый город для транспортировки зерна из Приазовья, ныне оккупирован российскими войсками. С 27 февраля 2022 года городом руководят грабящие его оккупанты, заставляющие местных жителей получать российские паспорта.

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Город, который в течение своей истории изменил несколько названий, прошел путь от небольшой пристани до важного торгового и промышленного центра. OBOZ.UA предлагает узнать больше об истории Бердянска и посмотреть фотографии, которыми он был более 100 лет назад.

Фотографиями старого города поделились в сообществе "Пустощі східноєвропейської Кліо" в Facebook. На них можно увидеть побережье, порт, пристань, корабельную контору и маяк.

Бердянск: краткая история оккупированного РФ украинского города

Основанный в XVI веке город назывался Новоногойск, до 1841 населенный пункт назывался Берды вплоть до переименования в Бердянск. В 1939-1958 годах город назывался Осипенко (в честь советской летчицы). Впоследствии город вернул название Бердянск.

История Бердянска началась со строительства пристани в 1827 году под руководством подрядчика М.С. Кобозева, впоследствии ставшего первым городским головой. Уже в 1841 году поселение получило статус города, а в следующем году стало центром Бердянского уезда Таврической губернии.

Застройка города происходила по плану, разработанному при активном участии генерал-губернатора князя Михаила Семеновича Воронцова, благодаря чему Бердянск получил оригинальный вид, непохожий на другие провинциальные города.

Экономическая жизнь Бердянска всегда была тесно связана с портом. Быстро рос товарооборот, привлекался иностранный капитал. Из порта экспортировали зерно, сало, шерсть, кожу в страны Европы, а на внутренний рынок поставляли крымскую соль, вино, табак, рыбу.

В городе действовали иностранные консульства и торговля. Реформа 1861 г. дала новый толчок развитию, превратив Бердянск в промышленно-торговый центр с развитыми предприятиями, такими как паровые мельницы, маслобойные, фабрики по производству макарон, пива, колбас и сельскохозяйственной техники.

В начале XX века Бердянск стал известным курортом благодаря своим природным ресурсам – теплому морю, песчаным пляжам и лечебным грязям лиманов. В городе активно развивалась инфраструктура: появились библиотеки, театры, кинотеатры, гостиницы, рестораны и фотосалоны. Действовали разные религиозные учреждения, что свидетельствовало о многокультурности города.

Тем не менее на долю Бердянска выпали тяжелые испытания: Первая мировая война, Украинская революция, германо-советская война. Город претерпел значительные разрушения, но бердянцы отстраивали его снова и снова. Сегодня, несмотря на временную оккупацию, Бердянск остается важным городом для Украины, символом устойчивости и надежды на возвращение к мирной жизни.

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