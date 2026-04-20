Когда сеять огурцы, чтобы был щедрый урожай: есть особая примета

Владельцы личных огородов привыкли выращивать огурцы через рассаду – и это действительно безопасный вариант. Но этот овощ вполне можно высевать и сразу в открытый грунт. Главное здесь – очень точно угадать момент для закладки семян.

Видео дня

Если посеять огурцы рано, семена могут просто не взойти или сгнить, а если опоздать – рискуете недополучить часть урожая. Ориентироваться можно не только на календарь, но и на природные подсказки. Как правильно вычислить момент для посева огурцов, рассказало издание "На пенсии".

Важно поймать период, когда земля уже достаточно прогрелась, и не медлить с посевом. Для этого в народе подметили довольно точный ориентир: именно в это время массово зацветают одуванчики, а с яблонь начинает опадать цвет. Это сигнал, что установилась стабильная теплая погода и почва готова к посеву.

Для хорошего урожая огурцов важно также выбрать правильное место. Они хорошо растут на грядках, где в прошлом году были капуста, картофель, лук, томаты, перец или морковь. А вот участков после тыквенных культур лучше избегать – там выше риск болезней и истощенной почвы

Перед посевом огуречные семена желательно подготовить. Сначала их прогревают в духовке в течение 2-3 часов при температуре около +50 °С. Затем обеззараживают, замочив на полчаса в слабом (1%) растворе марганцовки. После этого семена высушивают и, по желанию, обрабатывают стимуляторами роста.

Если сохраняется риск ночных заморозков, семена также стоит закалить. Для этого их заворачивают во влажную ткань и кладут в холодильник на двое суток, следя, чтобы ткань не пересыхала. Такая подготовка поможет растениям лучше выдержать перепады температур и быстрее тронуться в рост.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.