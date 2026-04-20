Когда надо посадить яровой чеснок: благоприятные дни в апреле и мае

Яровой чеснок весной высаживают в хорошо прогретую почву, а многие огородники дополнительно ориентируются еще и на фазы Луны. Считается, что именно они влияют на развитие растений, в частности на формирование корневой системы и будущих головок.

Для посадки ярового чеснока в апреле и мае выбирают отдельные благоприятные дни, а в период новолуния и полнолуния посадочные работы обычно откладывают. OBOZ.UA рассказывает, когда стоит сажать чеснок.

В апреле новолуние приходится на 17 число. После этого, с 18 по 30 апреля, будет длиться период растущей Луны.

Полнолуние наступит 1 мая. Со 2 по 15 мая будет продолжаться убывающая Луна, 16 мая наступит новолуние, с 17 по 30 мая Луна снова будет расти, а 31 мая ожидается полнолуние.

Считается, что яровой чеснок лучше всего высаживать именно тогда, когда Луна способствует развитию подземной части растений, то есть на убывающей Луне. Именно в этот период, при таком подходе, энергия направляется к корням, что важно для формирования крупных и здоровых головок.

В апреле посадку можно планировать в конце месяца, в частности 18–22 апреля, но только при условии, что почва уже хорошо прогрелась.

В мае оптимальным периодом для посадки считают 2–10 мая. Также для этих работ подходят 11–15 мая, хотя этот отрезок считается менее эффективным.

Отдельно стоит помнить о неблагоприятных днях. В период новолуния и полнолуния от посадочных работ советуют воздержаться. В 2026 году это 17 апреля, 1 мая, 16 мая и 31 мая.

Впрочем, ориентироваться только на лунный календарь не стоит. Для посадки ярового чеснока почва должна прогреться минимум до +5+7°C, а участок должен быть хорошо освещенным и не переувлажненным.

Перед посадкой зубчики чеснока рекомендуют внимательно перебрать, выбрать самые крупные и здоровые, а также обработать их от болезней. Именно сочетание правильно выбранного времени, качественного посадочного материала и соответствующих условий дает больше всего шансов на хороший урожай.

