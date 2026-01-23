Когда родительские поминальные субботы в 2026 году: все даты

Родительские поминальные субботы занимают особое место в православном календаре, ведь именно в эти дни верующие сосредотачиваются на молитве за умерших. В ежедневной суете не всегда находится время для спокойного поминовения родных, поэтому церковь каждый год определяет специальные даты для совместной молитвы.

В такие дни люди посещают храмы, ставят свечи и вспоминают усопших добрым словом. Поминальные традиции имеют глубокие исторические корни и сочетают духовные и семейные ценности. Они помогают сохранять связь поколений и напоминают об ответственности живых перед памятью умерших.

В 2026 году родительские субботы приходятся на несколько важных дат, каждая из которых имеет свое значение.

Что такое родительские субботы

Родительские субботы – это особые дни всеобщего поминовения умерших в православной традиции. Они предназначены для молитвы за души родных, близких, а также всех христиан, которые ушли из жизни. Именно в эти дни верующим рекомендуют отложить повседневные заботы, посетить храм и сосредоточиться на духовном. Поминовение усопших имеет давние корни и сохранилось в церковной практике до сих пор. Важной частью является не только молитва, но и милосердие и добрые дела, совершенные в память об умерших.

Когда родительские субботы в 2026 году

В 2026 году особые поминальные субботы приходятся на такие даты:

14 февраля – Мясопустная родительская суббота (Вселенская);

7 марта – суббота второй недели Великого поста;

14 марта – суббота третьей недели Великого поста;

21 марта – суббота четвертой недели Великого поста;

30 мая – Троицкая родительская суббота (Вселенская);

24 октября – Дмитриевская родительская суббота;

28 ноября – поминовение всех, кто погиб от голода в Украине.

Также существуют поминальные дни, которые не всегда приходятся на субботу. В 2026 году к ним относятся Радоница, день памяти жертв Чернобыльской катастрофы, поминовение погибших во Второй мировой войне и день чествования защитников Украины.

Вселенские родительские субботы

Вселенскими называют родительские поминальные субботы, когда поминают не только близких родственников, а всех умерших христиан "от века". Таких дней в церковном календаре всего два – Мясопустная и Троицкая родительские субботы. Они имеют особое духовное значение, ведь молитва этого дня обращена ко всем душам, независимо от родственных связей.

Мясопустная (Вселенская) родительская суббота является первой поминальной субботой года. Она предшествует Великому посту и приходится на конец зимы – начало весны. В этот день в храмах молятся за всех умерших без исключения, ставят свечи за упокой, заказывают поминальные службы и присутствуют на богослужении. В семейном кругу принято вспоминать усопших за скромной трапезой и не забывать о милостыне нуждающимся.

Троицкая родительская суббота отмечается накануне праздника Святой Троицы и также считается Вселенской. В этот день верующие молятся за все души умерших, посещают кладбища, благоустраивают могилы и украшают их зеленью. Поминальная трапеза в этот день должна быть сдержанной и без алкогольных напитков. Считается, что молитва в Троицкую субботу имеет особую духовную силу.

Традиции родительских суббот

В поминальные субботы принято начинать день с молитвы – дома или в храме. Верующие ставят свечи за упокой, подают записки с именами умерших и вспоминают их в течение всего дня. Распространенной традицией является скромная поминальная трапеза без излишеств. Церковь советует не устраивать застолья на кладбищах, а вместо этого передавать еду или пожертвования нуждающимся. Также принято упорядочивать могилы родственников как знак уважения и памяти.

Что нельзя делать в родительскую субботу

В эти дни не одобряется употребление алкоголя, особенно на кладбищах.

Не принято участвовать в шумных развлекательных мероприятиях, сквернословить или плохо говорить об умерших.

Рекомендуется соблюдать умеренность в еде и напитках, отдавая предпочтение постным блюдам.

Церковь не устанавливает строгих запретов на работу или бытовые дела, однако отмечает, что главное в эти дни – молитва, покой и искреннее поминовение. Родительские субботы – это время тишины, благодарной памяти и духовного очищения.

