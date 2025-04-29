Радоница или Проводы: что нельзя делать в поминальный день

На девятый день после Пасхи православные христиане отмечают Радоницу – особый день поминовения усопших. В народе он известен также под названиями Провода или Гробки. Это не траур, а светлое воспоминание, несущее в себе веру во Воскресение и надежду на вечную жизнь.

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Однако с этим днем связано много народных запретов, примет и обычаев, формировавшихся веками. OBOZ.UA рассказывает, чего не следует делать на Радоницу, чтобы сохранить уважение к традициям.

Что нельзя делать на Радоницу

Шум, смех, громкие разговоры

Во время посещения кладбища не следует громко смеяться, кричать или вести себя дерзко. Народная традиция требует воздержания, уважения и тишины – не как проявление печали, а как признак внутреннего сосредоточения и духовной памяти.

Бурно рыдать

Согласно народному поверью, чрезмерная скорбь может потревожить душу покойного. Верили даже, что покойник может "унести" с собой живого, если почувствует слишком сильную эмоциональную связь.

Курить на кладбище

Курение в таком месте считается неуважительным и "опасным" для душ, которые по верованиям в этот день находятся поблизости.

Приносить еду, устраивать застолье

Несмотря на популярную привычку оставлять на могилах печенье, конфеты или даже алкоголь, церковь и здравый смысл не советуют этого делать. Оставленная пища привлекает бродячих животных, а сам ритуал теряет духовную суть и превращается в обыденное потребление.

Оглядываться по дороге с кладбища

Это один из самых стойких народных запретов. В старину верили, что если оглянуться, можно "захватить" душу умершего назад с собой – а это приведет к болезням, страхам или печали в доме.

Нести пластиковые цветы

Этот запрет – современный, но не менее важен. Пластик вредит окружающей среде, разлагается веками и загрязняет святые места. Лучше принести живые цветы или посадить на могиле что-нибудь цветущее, как символ жизни.

Народные приметы на Радоницу

Дождь на Радоницу – на обильный урожай.

Умывания дождевой водой в этот день – к счастью и очищению.

Если ребенок родился на Радоницу – он якобы будет иметь черты характера того родственника, которого в этот день вспоминали.

Сны, увиденные накануне, могут быть вещими, особенно если прежде сходить на могилу и попросить родственника о знаке.

OBOZ.UA ранее писал, какие цветы не советуют сажать на могиле.

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