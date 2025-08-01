Когда отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи в 2025 году: дата

Ежегодно в конце лета христиане чтят день мученической смерти Иоанна Крестителя. Он вошел в историю как Предтеча Господень. Именно он крестил Иисуса Христа в водах Иордана, а свою жизнь отдал за правду. В 2025 году Усекновение главы Иоанна Предтечи будут отмечать 29 августа, согласно обновленному церковному календарю.

Видео дня

Этот день имеет особое значение в церковном календаре – его отмечают как день поста, молитвы и духовного очищения. OBOZ.UA рассказывает об истории и традициях праздника.

Когда отмечают Усекновение в 2025 году

С 1 сентября 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь, в результате чего большинство религиозных дат сместились на 13 дней раньше.

До перехода Усекновение главы Иоанна Крестителя отмечали 11 сентября. Но теперь, согласно обновленному стилю, в 2025 году эта дата приходится на 29 августа. Именно в этот день верующие будут почитать пророка – через строгий пост, искреннюю молитву и воспоминание о его жертвенности.

История Усекновения головы Иоанна Предтечи

Событие, которое вспоминают в этот день, описано в Евангелии. Иоанн Креститель открыто упрекал царя Ирода за незаконную связь с Иродиадой – женой своего брата. За это пророк был заключен в тюрьму. На праздничном пиру Ирод пообещал юной Саломее исполнить любое ее желание, и, подстрекаемая матерью, девушка попросила голову Иоанна на блюде.

Царь не решился нарушить клятву и приказал совершить казнь. Ученики пророка похоронили его тело с почестями. А согласно христианскому преданию, Саломею впоследствии постигла трагическая гибель, как наказание за жестокое желание.

Усекновение головы Иоанна Предтечи стало символом мученической смерти за правду, а сам пророк – примером духовной отваги и бескомпромиссности.

Традиции праздника: что можно и нельзя делать 29 августа

Во всех храмах в этот день совершаются богослужения с особой молитвой к святому Иоанну. Верующие обращаются к нему с просьбами об исцелении, как телесном, так и духовном. В проповедях упоминается его подвиг, а также призыв к верности правде и внутренней чистоте.

Усекновение – это один из дней строгого поста. Церковь призывает воздержаться от мясных и молочных продуктов, а также рыбы. В христианских семьях готовят постные блюда.

29 августа также связывают с поминовением усопших. Во многих местностях принято молиться за умерших родственников, а иногда устраивают скромные поминальные трапезы – как знак благодарности и памяти.

В народной традиции существует запрет употреблять продукты круглой формы или те, что напоминают голову – капусту, яблоки, арбузы, хлебцы. Этот обычай связан с самим событием казни и имеет обереговое значение. Это не строгая церковная норма, а скорее традиция.

OBOZ.UA ранее рассказывал, когда празднуют День Ильи по новому календарю.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.