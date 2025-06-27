Когда празднуют день Ильи в 2025 году: дата

День пророка Ильи называют одним из важнейших праздников лета в православном календаре. Как и все непереходные праздники он сменил дату после календарной реформы, осуществленной ПЦУ.

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OBOZ.UA рассказывает, когда теперь празднуют день Ильи. А также о значении этого праздника и его основных традициях.

Когда празднуют день пророка Ильи

По старому календарю память пророка Ильи православная церковь чествовала 2 августа. Но реформа сместила все даты на 13 дней назад. Таким образом праздник получил новую дату. Теперь в Украине его отмечают каждый год 20 июля.

Значение праздника Ильи

Церковь в этот день почитает ветхозаветного пророка Илью. Он жил в IX веке до нашей эры в Израиле и миссией своего служения видел борьбу с идолопоклонством язычников. Он проповедовал веру в единого бога и обращал в нее людей.

По библейским преданиям, на протяжении жизни Илья творил многочисленные чудеса. Он мог останавливать дождь, вызывать огонь с неба и даже однажды воскресил умершего ребенка. Именно жертвоприношение Ильи положило конец длительной засухе, которая мучила Израиль. К тому же это помогло пророку показать истинную силу единого бога по сравнению с силой идолов. За свои заслуги Илья был живым взят на небо и вознесся на огненной колеснице.

После прихода христианства на украинские земли, праздник Ильи переплелся с праздником бога-громовержца Перуна, который отмечали примерно в этот же период. Так библейский пророк стал покровителем грома, молнии, дождя, земледельцев и скотоводов, взяв на себя функции, присущие Перуну.

Традиции праздника пророка Ильи

Обычно с праздником Ильи связывают наступление первых холодов, которые свидетельствуют о приближении осени. В частности холодной становится вода в реках и озерах. Поэтому после этого дня детей больше не пускали купаться, чтобы они не простудились. Обычно аргументировали это тем, что вода в водоемах "стареет" и в ней начинает водиться нечисть, которая может утопить человека.

Во многих регионах до Ильи пытались завершить жатву, ведь после этого дня верили, что "Илья дождем урожай смывает". День был как бы границей между временем сбора урожая и подготовкой к осенним работам.

В день Ильи хозяева читали молитвы пророку, чтобы он уберег дом и поле от огня и грома. Илью также каждый раз призывали как небесного защитника во время грозы.

В древности в этот день приносили в церкви святить плоды и первый мед. Впрочем, позже эта традиция перенеслась на празднование трех Спасов – Медового, Орехового и Яблочного.

Согласно народным приметам, попасть в день Ильи под дождь считалось хорошим знаком. Это якобы смывало с человека все болезни.

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